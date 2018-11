Pomeriggio 5 | Lisa Fusco da censura | cosa combina il suo parrucchiere con il suo seno in

Pomeriggio 5 : Matteo Salvini parla della rottura con Elisa Isoardi : Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque: le sue parole su Elisa Isoardi E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la prima parte della trasmissione quotidiana condotta da Barbara d’Urso è stata dedicata soprattutto alla politica. Difatti la popolare conduttrice ha intervistato a lungo il Ministro degli Interni Matteo Salvini . Quest’ultimo è finito nell’occhio del ciclone in questi giorni per la fine della sua ...

Pomeriggio 5 : Matteo Salvini parla della rottura con Elisa Isoardi : Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque: le sue parole su Elisa Isoardi E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E la prima parte della trasmissione quotidiana condotta da Barbara d’Urso è stata dedicata soprattutto alla politica. Difatti la popolare conduttrice ha intervistato a lungo il Ministro degli Interni Matteo Salvini . Quest’ultimo è finito nell’occhio del ciclone in questi giorni per la fine della sua ...

Pomeriggio 5 : Lisa Fusco smaschera la Marchesa d’Aragona? : Marchesa d’Aragona: Lisa Fusco fa una confessione a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso, negli studi di Pomeriggio 5, non poteva non parlare del presunto acquisto del titolo da parte della Marchesa d’Aragona. L’argomento è stato ampiamente trattato durante la diretta di ieri sera con Ilary Blasi, dove Daniela Del Secco ha avuto un acceso confronto con Patrizia De Blanck. Oltre a litigare con la contessa, la Marchesa ha ...

Pomeriggio Cinque - Lisa Fusco : «Dietro di me non ci sta nessun conduttore - nessuna presentatrice - nessun autore. Su Silvestrin non mi sono sbagliata» : Lisa Fusco e Danilo Aquino Se nella casa di Grande Fratello Vip non sono attualmente in corso delle dinamiche interessanti, tant’è che i telespettatori diminuiscono di settimana in settimana, nei programmi di Canale 5 che si occupano del reality show qualcosa si muove. Lisa Fusco, prima eliminata di questa edizione col dente decisamente avvelenato, è così ritornata sulla questione della presunta “omofobia” di Enrico Silvestrin nella puntata di ...