Polonia | a Varsavia sfilano cittadini e neofascisti Il governo non si dissocia | il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 novembre 2018) Duecentomila manifestanti sono scesi in piazza domenica 11 novembre per celebrare il centesimo anniversario dell’unità polacca. L’11 novembre è la festa nazionale che ricorda la ricomposizione della nazione avvenuta nel 1918. Da anni però questa ricorrenza è divenuta vetrina per le forze nazionaliste di destra che ne hanno egemonizzato il significato. Il copione si è ripetuto anche quest’ultima domenica, in una forma ancora più netta rispetto al passato. Ini nazionalisti di Diritto e Giustizia (Pis) sono al potere dal 2015. Nella loro azione disi sono preoccupati di ridurre gli spazi di democrazia. Come in Ungheria, è avvenuto un repulisti nel campo dell’informazione pubblica che è ora appiattita sulle posizioni dell’Esecutivo. Pesantemente minato un altro tassello dei sistemi democratici: l’indipendenza della magistratura. L’organo è stato purgato abbassando ...