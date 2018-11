Polizia di Stato | presentato il Calendario 2019 | dal 2001 raccolti e donati all’UNICEF

Polizia di Stato e Terna insieme per la protezione delle infrastrutture critiche della rete elettrica : E’ Stato firmato oggi dal Direttore del Servizio Controllo del Territorio della Polizia di Stato, Maurizio Vallone, e dal Responsabile Corporate Affairs di Terna, Bernardo Quaranta, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, del Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Vittorio Rizzi, e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris, un accordo ...

Concorso pubblico : nuovo bando per 30 atleti ai gruppi sportivi di Polizia di Stato-Fiamme Oro : E’ stato indetto dal Ministero degli Interni un Concorso pubblico per l’assunzione di 30 nuovi atleti da assegnare ai gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme Oro. Gli sportivi verranno inseriti nell’organigramma come agenti e assistenti della Polizia di Stato. Questo Concorso verrà riservato solamente agli atleti di interesse nazionale e sotto il controllo del CONI o delle federazioni sportive. In totale sono 30 i posti che ...

"Mia madre soffocata da un boccone" - ma la Polizia scopre la verità : arrestato il figlio : Aveva chiamato il 118 dicendo che la madre si era strozzata con un boccone durante la cena, ma la sua versione non aveva...

Maltempo - trovato il medico disperso a Corleone : “Il corpo è stato individuato dalla Polizia” : “Alle 8.15 abbiamo avvistato il corpo del medico scomparso. Siamo stati attirati da un telone bianco e accanto abbiamo notato la presenza inequivocabile del cadavere”. Lo dice il commissario Maurizio La Rocca capo equipaggio a bordo dell’elicottero del quarto reparto volo della polizia di stato che ha avvistato questa mattina il corpo di Giuseppe Liotta di cui si erano perse le tracce sabato scorso. Nel velivolo insieme a La ...

Halloween - blitz della Polizia di Stato a Pietraperzia : denunciati il proprietario del locale e gli organizzatori di una discoteca abusiva. : L'agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo. Nel caso di specie, nulla ...

Marsala : arrestata dalla Polizia di Stato la latitante SOARE Niculina cl. 1970 - colpita da Mandato di Arresto Europeo - per i reati di ... : Nella mattinata del 03.11.2018, personale del Commissariato di P.S. di Marsala procedeva all'Arresto di SOARE Niculina, nei cui confronti era Stato emesso, ben cinque anni addietro, un Mandato di ...

In tre violano il divieto di ritorno a Orvieto - denunciati dalla Polizia di Stato : Continuano le segnalazioni di furti ai piedi della Rupe - almeno un paio la settimana scorsa i colpi andati a segno a Ciconia - e continua da parte delle Forze dell'Ordine l'attività di prevenzione ...

Roma - rapina un supermercato nel quartiere Aurelio ma perde la pistola e fugge. Arrestato dalla Polizia : pistola alla mano, ha rapinato un supermercato in via dei Satolli, all’Aurelio, minacciando i dipendenti ed impossessandosi di alcune centinaia di euro contenute nella casse. Poi è fuggito all’esterno ma, inseguito da alcuni passanti, è caduto a terra perdendo la pistola e parte dell’incasso. Subito sono giunte sul posto le pattuglie del Reparto Volanti che, da un sopralluogo effettuato, sono riuscite ad individuare nelle ...

Ascoli Piceno. Controlli della Polizia durante il Ponte di Ognissanti : 7 persone denunciate per guida in stato di ebrezza : Nell'ambito dei servizi di controllo disposti dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza in occasione del Ponte di vacanze per le feste di tutti i Santi e la commemorazione dei defunti, la Sezione della ...

Omidicio Freitas - la Polizia brasiliana ha arrestato il presunto colpevole : Svolta nell'omicidio di Daniel Correa Freitas , 24enne calciatore brasiliano trovato morto la notte del 28 ottobre a San Jose dos Pinhais, nello stato di Paranà, decapitato e torturato. Secondo la ...

Calcio - Marco Verratti fermato a Parigi dalla Polizia per guida in stato di ebbrezza - sarà multato dal PSG : Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, è stato fermato nella notte tra martedì a mercoledì a Parigi dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riporta da l’Equipe, gli agenti hanno riscontrato un tasso alcolemico di 0,49 mg/l, superiore a quello consentito dalla legge (0,25 mg/l). Il giocatore è stato portato in commissariato per poi essere rilasciato alcune ore dopo. Attraverso un comunicato il PSG ...

Marco Verratti - il centrocampista del Psg arrestato dalla Polizia francese : guida in stato d'ebbrezza : Il centrocampista della Nazionale Marco Verratti è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dalla polizia di Parigi per guida in stato d'ebbrezza. Come riporta l'Equipe , Verratti guidava ...

Roma : deposta corona alloro per caduti Polizia di Stato : Roma – Il questore di Roma, Guido Marino, stamani ha deposto una corona di alloro sulla lapide che, all’entrata di via San Vitale 15, ricorda i caduti della Polizia di Stato. Al termine della cerimonia, a cui hanno assistito i Dirigenti ed il personale della Questura, nonche’ una rappresentanza dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) con il medagliere, il Questore ha rivolto l’auspicio per ...

La villa dove si nascondeva il latitante Salvatore Fido - arrestato dalla Polizia : La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato il latitante Salvatore Fido, elemento del clan Mazzarella. Fido era irreperibile dallo scorso febbraio ed è stato rintracciato all’esito di una complessa attività investigativa e alla sua localizzazione gli investigatori sono arrivati attraverso un capillare monitoraggio della rete dei suoi fiancheggiatori. Al momento del blitz, il latitante è stato trovato in ...