POKÉMON Detective Pikachu | il teaser trailer irresistibile

gqitalia

: RT @comingsoonit: Non ha nulla da invidiare all'orsacchiotto di pezza Ted dell'omonimo film con Mark Wahlberg il #Pokémon #Pikachu che vedi… - riccioale19 : RT @comingsoonit: Non ha nulla da invidiare all'orsacchiotto di pezza Ted dell'omonimo film con Mark Wahlberg il #Pokémon #Pikachu che vedi… - Screenweek : Trailer di #DetectivePikachuIlFilm il film diretto da Rob Letterman e ispirato ai celebri Pokémon #DetectivePikachu… - ilsignorm : RT @Motherboard_IT: Il trailer del nuovo film dei Pokémon è la cosa più spaventosa che vedrai oggi -

(Di martedì 13 novembre 2018) Proprio mentre su Switch approdaLet’s Go, arriva in rete la prima anticipazione di “”, il film diretto dall’autore di “Shark Tale”, “Monster & Alien” e “Piccoli brividi”, che mostrerà il personaggio più famoso della galassiain ‘pelliccia, carne e ossa’. Nella versione originale con il doppiaggio di Ryan Deadpool Reynolds. Accanto a lui, voce e corpo, Justice Smith, che è un piacere ritrovare dopo la chiusura della serie tv hip hop “The Get Down” e una particina in “Jurassic World – Il regno distrutto“. Il re della storia (e in scena), però è il mostriciattolo elettrico giallo. Che, a sorpresa, si atteggia un po’ come l’orso Ted. Eccitato ed eccitabile, anche se mai come il peluche dagli istinti fin troppo umani. Peccato solo ...