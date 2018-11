Più tasse sulle imprese E il Pil frena

Istat : “Un’impresa su 3 pagherà Più tasse. Reddito di cittadinanza? Impatto modesto sul Pil” : Istat, Upb e Corte dei Conti molto scettici sulla legge di bilancio. Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, secondo l'Istat, i trasferimenti pubblici pari a circa 9 miliardi avranno un Impatto dello 0,2% sul pil. “Questa reattività potrebbe essere più elevata, e pari allo 0,3%, nel caso in cui si consideri l’Impatto del Reddito di cittadinanza come uno shock diretto sui consumi delle famiglie.Continua a leggere

Fisco - arriva la stangata di Capodanno : da Regioni e Comuni Più tasse per due miliardi : Il 2018 si conclude amaramente. A Capodanno infatti arriva una stangata per i contribuenti: dal primo gennaio 2019 tornano a salire le tasse locali, Imu, addizionali comunali e regionali. Una stangata ...

Tasse - CGIA : paghiamo 600 euro in Più degli europei : Il Fisco continua a tartassare gli italiani . Se l'anno scorso avessimo avuto la stessa pressione fiscale della media Ue , ciascun italiano, neonati e ultracentenari compresi, avrebbe risparmiato ...

Tasse - Italiani pagano 600euro in Più Ue : 14.34 Se nel 2017 avessimo avuto la stessa pressione fiscale della media Ue, ogni italiano avrebbe risparmiato 598 euro. Lo rileva la Cgia,che ha confrontato la pressione fiscale del 2017 nei principali Paesi europei e ha calcolato il differenziale di tassazione pro capite tra noi e i cittadini dell'Unione. Solo in Francia(1.765),in Belgio(1.196) e Svezia (712) hanno pagato più di noi. Tranne l'Austria, che nel 2017 ha avuto il nostro stesso ...

L’evasione fiscale costa all’Italia 100 miliardi : quali sono le tasse Più odiate : Pagare le tasse Alla fine dei conti mancano all’appello oltre 100 miliardi di euro all’anno. Soldi che dovrebbero rimpolpare le casse pubbliche ma che restano al sicuro nelle tasche di chi non paga le tasse. Gli evasori pesano sui conti dello Stato più di un ipotetico reddito di cittadinanza universale o di una riforma completa della legge Fornero. Solo nel 2017 i tributi non versati sono stati pari a 89,95 miliardi di euro, senza ...

Nuovi posti di lavoro - stipendi Più alti e meno tasse - il capolavoro di Donald Trump : Ma ecco i numeri dall'economia reale che potrebbero incidere in extremis sugli umori della gente prima di entrare in cabina elettorale. In ottobre sono stati creati 250mila posti di lavoro, contro l'...

Tasse - nella Manovra non c'è Più il blocco per Comuni e Regioni : possono aumentare le addizionali : Il terrore che le richieste dei sindaci potessero essere ascoltate dal governo circolava ormai da giorni. La conferma è arrivata con gli ultimi dettagli emersi dalla Manovra: gli enti locali non ...

Patrimoniale - lo tsunami fiscale sulla pelle degli italiani : tasse locali - dove aumentano di Più : La conferma è arrivata dalla viva voce del viceministro all'Economia, la grillina Laura Castelli , che all'assemblea dell'Anci ha chiarito che i blocchi imposti ai comuni sin dalla legge di Stabilità ...