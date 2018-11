Pioggia acida in Salento | macchiate auto | panni e pavimenti

caffeinamagazine

: SOLETO (LE), PIOGGIA ACIDA SUL COMUNE. INDAGA IL PM - annamariamoscar : SOLETO (LE), PIOGGIA ACIDA SUL COMUNE. INDAGA IL PM - zazoomnews : Pioggia acida su Comune del Salento - #Pioggia #acida #Comune #Salento - CarbonAntonio : Pioggia acida su Comune di Soleto nel leccese: disposti campionamenti delegati ai carabinieri… -

(Di martedì 13 novembre 2018)ed è mistero. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta su un probabile fenomeno di inquinamento ambientale a Soleto, in provincia di Lecce, comune dove da qualche giorno sta cadendo questadi colore giallastro che è anche difficile da rimuovere da, mura e case. È stato lo stesso comune a sollecitare la Procura perché intervenisse. Si tratterebbe di una deposizioneumida, ovvero di, un fenomeno che rappresenta un segnale di inquinamento segnalato al Comune da alcuni cittadini e visibile soprattutto sulla via per Galatina. Sono interessati, pannelli fotovoltaici, giardini e istesi sui balconi delle case. Oggi il pm Elsa Valeria Mignone ha acquisito la relazione del Comando di polizia locale e il dossier fotografico ed ha disposto campionamenti che saranno compiuti dai carabinieri Forestali. ( dopo ...