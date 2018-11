Phil Spencer | lo streaming e la scomparsa delle console sono vicini? No

Phil Spencer promette di migliorare l’esperienza Xbox su Windows 10 : A partire dal 2015, Microsoft ha avviato un lungo e complesso processo d’integrazione tra l’ecosistema Xbox (in precedenza riservato solo alle console) e il suo nuovo sistema operativo per PC: Windows 10. In tre anni molte cose sono state fatte e basti pensare ai numerosi giochi che sono stati rilasciati sul Microsoft Store con il supporto al Play Anywhere e ai tanti aggiornamenti sviluppati per la UWP di Xbox che è diventata sempre ...

Phil Spencer torna in Giappone per incontrare sviluppatori e publisher : Phil Spencer è sempre stato molto attento alle richieste dei fan Xbox che desiderano giocare a giochi Giapponesi su Xbox One e, a tal proposito, ha viaggiato in Giappone per incontrare sviluppatori ed editori per negoziare la presenza di titoli di questo tipo sulla console.Di conseguenza, spesso vediamo i giochi Giapponesi in prima fila durante le conferenze di Microsoft in occasione di eventi come l'E3 e titoli inaspettati che spuntano su Xbox ...