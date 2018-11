Petrolio a picco dopo stime Opec. Carige torna agli scambi e crolla del 50% : torna l'ottimismo sul tema dazi sulla possibile ripresa dei colloqui Usa-Cina. Ma Wall Street, dopo un avvio n rialzo. ha invertito la rotta In altalena Tim dopo la conferma dell'uscita dell'a.d. Amos Genish , il 18 la nuova nomina. In calo gli energetici,. Spread a 300 in attesa della risposta italiana all'Ue sulla manovra....