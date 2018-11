Perugia | progetto ' Teatro? cioè? L' arte dello spettatore'

Perugia - presentato progetto su raccolta eccedenze alimentari : la Fondazione Carisp dona alla Caritas un automezzo : L'attenzione che la Chiesa ha sempre avuto, oltre che per la persona, anche per la custodia del creato e per il recupero degli sprechi alimentari a favore di una economia sostenibile, è stata ...

Perugia : Il cardinale Gualtiero Bassetti all'incontro-consegna riconoscimenti alle aziende aderenti al progetto "Sosteniamo il lavoro". Il ... : UMWEB, Perugia. «Il lavoro è il pane e il pane è la vita. Togliere il lavoro, o non dare il lavoro, o non consentire ai giovani di lavorare, andando per via diretta, vuol dire evangelicamente togliere ...