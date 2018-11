Periodo d’oro Huawei Mate 10 Pro | il punto tra le ultime patch ed EMUI 9 0

optimaitalia

: Periodo d'oro #HuaweiMate10Pro: il punto tra le ultime patch ed EMUI 9.0 - OptiMagazine : Periodo d'oro #HuaweiMate10Pro: il punto tra le ultime patch ed EMUI 9.0 - Shverlock : RT @Fixyou94: @Shverlock + sono stati quelli più difficili.. a me sarebbe piaciuto vivere il periodo d'oro, quello delle canzoni intramonta… - Fixyou94 : @Shverlock + sono stati quelli più difficili.. a me sarebbe piaciuto vivere il periodo d'oro, quello delle canzoni… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Nel complesso possiamo affermare essere un buonper10 Pro, in molte delle sue declinazioni commercializzate in Italia. Il riferimento va innanzitutto al modello no brand, che nel giro di un paio di settimane ha ricevuto ben due aggiornamenti software, arrivando all'ultima versione B157, comprensivo delladi ottobre. Molto bene anche i brand TIM, giunti alla versione B141, segnata altrettanto dalladi sicurezza del mese scorso (in attesa venga rilasciata quella di novembre, per il momento ancora in fase di sviluppo, anche se crediamo ormai essere giunta alle battute finali prima della distribuzione effettiva).Gli aggiornamenti B157 e B141, rispettivamente rilasciati per10 Pro no brand Italia e marchiati TIM, non sembrano aver introdotto novità significative al complesso software preesistente, limitandosi a perfezionare il dispositivo lato ...