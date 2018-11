Perché ci serve ancora il diritto parlamentare

Che cos'è il quantum computing - a cosa serve e Perché non è dietro l'angolo : Calma, la rivoluzione dei computer quantistici non è questione di ore. L'orizzonte a cui guardare è quello di un paio di decenni. E non per applicazioni casalinghe (che non è detto ci saranno) ma militari e industriali. Fino a qualche mese fa bastava appiccicare “blockchain” al nome di un'impresa e le sue azioni schizzavano. Per evitare che il quantum computing diventi la bolla del 2019, serve misura: ...

Pierluigi Bersani tenta il suicidio in diretta a PiazzaPulita : 'Perché all'Italia serve lo ius soli' : Il Pd è entrato in analisi. Ne siamo felici, ne ha bisogno. La terapia è fissata di giovedì, dal dottor Corrado Formigli, che nel suo ufficio di Piazza Pulita ogni settimana riceve un paio di ...

La Storia non serve più a niente - nemmeno a scuola. Vi racconto Perché : di Fulvio Cammarano La questione dell’esclusione della traccia di Storia per il tema d’italiano, proposta dalla Commissione per la riforma dell’esame di maturità, ha fatto emergere ancora una volta il problema, ormai evidente, della perdita di centralità della Storia nella società contemporanea. Si tratta di una sorta di declassamento che sta avvenendo sia nell’ambito educativo, sia in quello più generale della formazione culturale della ...

Napoli-Psg - Ancelotti Mr. Champions : ecco Perché non serve un miracolo : Non serve un miracolo per realizzare il terzo consecutivo colpo in Champions League dopo la vittoria sul Liverpool e il pareggio a Parigi, entrambi nel finale di partita. serve che il Napoli...

Che cos’è la prescrizione - come funziona e Perché serve : Qualche giorno fa, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato che nel ddl Anticorruzione che a breve verrà vagliato dal parlamento sarà inserito un emendamento che consentirà la sospensione dei termini di prescrizione al raggiungimento della sentenza di primogrado. L'annuncio del ministro Bonafede ha scatenato le ire di magistrati, avvocati e giuristi. Ma che cos'è la prescrizione e per quale motivo ci sono due visioni ...

Quando finirà Fallout 76? Perché Bethesda vuole i server attivi per sempre : Fallout 76 sarà sempre online. A svelare i dettagli più importanti ci ha pensato Bethesda che ha confermato così l’intenzione di lasciare per sempre i server online con lo scopo di mantenere il supporto online per Fallout 76 a tempo indeterminato. In questo modo tutti potranno giocarci Quando vorranno. Bethesda ha così esplorato un territorio incerto per Fallout 76, ma nonostante tutto nutre grande fiducia nel suo nuovo RPG online. In passato ...

Perché con Meloni non serve manco il fascistometro : L’ottimo e puntuale @christianrocca, che usa Twitter come un martello antipopulista, ogni volta che Giorgia Meloni dice una scemenza delle sue, ogni giorni in pratica, digita con metodo ammirevole: “Ma com’è possibile che Meloni sia stata ministro della Repubblica?”. Io ho provato anche a risponderg

Rivista americana spiega perchè agli USA non serve base militare in Polonia - : L'analista della Rivista The National Interest Doug Bandow ha definito il possibile dispiegamento della base militare statunitense Fort Trump in Polonia una cattiva idea per Washington e l'Europa ...

In Canada per curare diabete e depressione serve... il Museo. Ecco Perché i medici hanno introdotto questa cura : "Ecco, per il suo diabete le prescrivo una visita alla nuova mostra di Mirò". L'arte come farmaco: dal primo novembre i pazienti canadesi potranno ritrovarsi, sulla ricetta del medico, una singolare terapia. Per la prima volta, accanto all'elenco dei medicinali da assumere, potrebbe spuntare, infatti, anche una passeggiata tra un Picasso e un Dalì controfirmata dal dottore. È il risultato di un accordo tra l'associazione dei ...

Vi consiglio My Thruth Perché serve per muovere la giornata : Ogni tanto un 'trenino' come questo serve per muovere la giornata e messo al volume giusto posso garantirvi che questo 'muove' e mica male. Ora il fatto che leggiate 'the remixes' racconta un storia ...

Perché serve educare i poliziotti : Cambiare la cultura nelle forze dell’ordine è una sfida enorme. Ma indispensabile per la protezione di tutti

F1 - Alesi interviene a difesa di Vettel : “non sbaglia Perché è scarso - ma gli serve ritrovare tranquillità” : L’ex pilota francese ha parlato del momento di Vettel, difendendolo davanti al fuoco incrociato della critica dopo gli errori degli ultimi Gran Premi Tutti lo attaccano, ma Jean Alesi non se la sente di gettare la croce addosso a Sebastian Vettel. Gli errori del tedesco in questa stagione sono evidenti, ma dettati secondo l’ex pilota francese dall’importante pressione che grava su di lui e sulla Ferrari, chiamata a ...

Perché a scaleup e startup italiane serve un 'piano Marshall' da 2 miliardi : Fino a giugno le scaleup hanno raccolto tanti capitali quanto quelli allocati in tutto il 2017. Ma l'Italia è ancora dietro alle potenze tech europeee

Perché a scaleup e startup italiane serve un “piano Marshall” da 2 miliardi : Foto Pixabay I numeri sono positivi. In Italia nel primo semestre del 2018 ben 23 startup sono diventate scaleup. Ovvero hanno superato la soglia del milione di euro di capitali raccolti. E l’ecosistema italiano ha attirato investimenti per 335 milioni di dollari, cifra che grosso modo corrisponde a quella raccolta nell’intero 2017. Eppure il messaggio associato a questi numeri, contenuti nel Tech scaleup Italy 2018 report realizzato ...