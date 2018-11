Per Salmo record di ascolti e provocazioni | ' Se dici grande Salvini brucia i miei cd'

Concerti di Salmo nel 2019 - annunciate le date Per Playlist : info e biglietti in prevendita : I Concerti di Salmo nel 2019 sono finalmente ufficiali. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati dal 15 novembre, mentre i punti vendita saranno attrezzati dalle 11 di domenica 18. Si parte dal 9 marzo al Pala Alpitour di Torino per andare a toccare tutte le maggiori città italiane fino alla tappa del 30 marzo al Mediolanum Forum di Assago· Colui che viene definito il profeta del rap è quindi pronto a tornare ...

Salmo : 'Se simpatizzate Per Salvini non ascoltate rap'. Il vicepremier : 'Apri la mente' : Io non voglio prendere posizione politica ma questa cosa non la tollero: se sono simpatizzanti di quel filone di pensiero ignorante, non devono ascoltare rap, che è prima di tutto black culture, ...

La replica ecumenica di Matteo Salvini al rapPer Salmo : “Bruciate i cd? Apri la mente - fratello!” : Oltre a far arrabbiare Biagio Antonacci dandogli del rosicone, il rapper Salmo ne ha avute anche per il ministro Matteo Salvini nella lunga intervista al mensile Rolling Stone che gli ha dedicato la copertina in occasione dell'uscita dell'album di inediti Playlist. Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, aveva invitato i suoi sostenitori a non ascoltare più la sua musica qualora fossero sostenitori di Salvini e delle sue politiche, ritenendo ...

Salmo a luci rosse - il rapPer promuove il nuovo album su un sito Per adulti : Un legame insolito quello fra il mondo della musica e quello del porno, che però promette di crescere e continuare a far parlare di sé.

Un video di Salmo su Pornhub Per il lancio del nuovo album Playlist : Salmo su Pornhub per il lancio del nuovo suo nuovo disco di inediti, Playlist, in uscita il prossimo 9 novembre. L'artista annuncia una collaborazione molto particolare con Pornhub, la piattaforma di contenuti per adulti che lo affiancherà nel rilascio del suo nuovo progetto discografico. Dopo il successo del singolo 90Min, già record con un milione di stream in 24 ore su Spotify, debutto più alto di sempre in Italia per un solista, Salmo ...

Salmo su Pornhub - il nuovo album del rapPer lanciato in rotazione sul sito hard : Un mini video su Pornhub per lanciare il nuovo album musicale. Niente di vietato ai 18, ma di molto allusivo sì, a firma Salmo. Il rapper sardo è il primo artista italiano ad aprire un canale a proprio nome sulla piattaforma di porno free online. Ed è sempre il primo, tra i colleghi italiani, a far assaggiare qualche secondo di un suo brano ancora inedito – Ho paura di uscire – mentre a fianco sullo schermo del pc scorrono frammenti di ...

Alimenti : richiamate uova di gallina Per rischio salmonella [DETTAGLI] : Il Ministero della Salute rende noto che sono stati richiamati lotti di uova di gallina fresche da un allevamento in batteria per rischio microbiologico da salmonella enteriditis. Le uova sono state richiamate dal produttore Avicola Sagittario di Galante & C. I lotti interessati sono 081118/3 – 111118/3 – 131118/3 con scadenza 08/11/18-11/11/18-13/11/18, prodotti nello stabilimento C. da Strangolata di Bugnara ...

Uova contaminate da salmonella ritirate dai suPermercati - Sky TG24 - : Il rischio microbiologico riguarda i prodotti di due marchi, Galantuono e Avicola Sagittario, prodotti dalla stessa azienda agricola nello stabilimento di Bugnara, in provincia de L'Aquila. Chi li ha ...

Salmo su Pornhub Per la promozione del nuovo album [GALLERY] : Salmo lancia un video in esclusiva su Porhub per la promozione del nuovo album. Pornhub, la principale destinazione online d’intrattenimento per adulti, ha annunciato oggi la collaborazione con Salmo, una delle punte di diamante del panorama musicale italiano L’artista, da oggi su Pornhub con un canale ufficiale dedicato, ha infatti creato un contenuto video in esclusiva per il lancio di Playlist, il nuovo attesissimo album – già ...

Uova contaminate dalla salmonella : i lotti ritirati dai suPermercati : Nuovo allarme per Uova che si teme siano contaminate dalla salmonella . Diversi lotti di Uova di gallina sono stati ritirati dal mercato per il rischio di una possibile contaminazione da salmonella ...

Uova fresche ritirate Per rischio salmonella - l’annuncio del Ministero della salute : Tre avvisi di richiamo sono stati pubblicati dal sito del Ministero della salute per una serie di lotti di Uova fresche da allevamento, commercializzate da due differenti marchi ma prodotte dalla stessa azienda agricola, a causa di un rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di salmonella Enteriditis.Continua a leggere

Cameo richiama la gelatina Paneangeli in fogli Per rischio salmonella : Richiamo per la gelatina in fogli Paneangeli a rischio presenza di salmonella. La decisione è stata presa in via precauzionale per possibile contaminazione microbiologica sul lotto 24053/3 venduto in confezioni da 12 grammi. La data di scadenza riportata sulla confezione è il 15/06/2021. La comunicazione di richiamo è stata diffusa ai consumatori anche dalle catene che vendono questo tipo di gelatina alimentare e che sono, in ordine alfabetico: ...