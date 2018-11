Per la Libia c’è solo una foto ricordo già vista e i rischi sono aumentati

Perché la conferenza sulla Libia di Conte non è stata un successo : Per le opposizioni, LeU e Pd in testa, la conferenza di Palermo è stata un sostanziale fallimento. "Alla fine la situazione è tornata al punto di partenza. È la cronaca di un flop annunciato. È stata solo un'inutile passerella in cui il governo italiano ha cercato di fare sfoggio di una serie di relazioni internazionali", ha denunciato il deputato Erasmo Palazzotto, durante una conferenza stampa alla Camera.Continua a leggere

Conte dice che a Palermo sono state poste le premesse Per la stabilizzazione della Libia : Roma, 13 nov., askanews, - 'La nutrita e qualificata presenza libica rappresenta un segnale incoraggiante, un invito a continuare il cammino e un forte messaggio di speranza. Portiamo con noi un ...

Libia - Conte : dispiaciuto Per Turchia ma fibrillazioni possibili : Roma, 13 nov., askanews, - 'Mi è dispiaciuto che la Turchia, il vicepresidente e la delegazione si siano allontanati. Ho letto il comunicato, non ce l'hanno con l'Italia e questa decisione non altera ...

Libia - stretta di mano a Palermo tra Sarraj e Haftar. Conte : «Un successo Per l'Italia» : stretta di mano tra il generale libico Khalifa Haftar e il premier del governo di unità nazionale Fayez al Sarraj, alla presenza del premier Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro a...

Conte : l'Italia rilancia il dialogo Per la pace in Libia : "L’Italia riunisce i protagonisti del Mediterraneo e rilancia il dialogo per la Libia": lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un tweet dopo la riunione a margine della Conferenza di Palermo della Libia che ha visto la partecipazione di diversi leader, tra cui il maresciallo Khalifa Haftar e il presidente del Governo di accordo nazionale, Fayez al Serraj.

Palermo - uno striscione Per Regeni apre il corteo contro il summit sulla Libia : "Verità per Giulio Regeni", è lo striscione che apre il corteo che ha sfilato per le vie del centro di Palermo per contestare la conferenza sulla Libia. Sigle di sinistra e associazioni impegnate nel ...

Libia : Haftar gela l'Italia - non parteciPerà ai lavori della Conferenza di Palermo : l'Italia, organizzatrice della Conferenza, sperava che l'uomo forte della Cirenaica potesse sedersi al tavolo con gli altri protagonisti della scena politica libica per discutere della ...

Perché sulla Libia la Russia non sarà un alleato dell'Italia : Roma. La Russia in Libia ha interessi importanti, legati più al mantenimento del caos che a un impegno per la stabilizzazione del paese. Quando il 7 novembre Haftar è andato a Mosca per parlare con il ministro della Difesa Sergei Shoigu e con il capo dello stato maggiore Valeri Gerasimov non si pote

Libia : Conte - Palermo è tappa di Percorso che non finirà domani : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - "La Conferenza di Palermo è una tappa di un percorso più ampio che non è iniziato certo oggi e che non finirà domani". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla cena per Conferenza per la Libia in corso a Villa Igiea con le delegazioni.

Conferenza Per la Libia. Il generale Haftar salva il soldato Conte : Il giallo si chiude in serata. Quando in una Palermo blindata, segnata dalle proteste degli abitanti dei quartieri - quelli attorno a Villa Igiea, location della Conferenza - "sequestrati" per motivi di sicurezza e dalle manifestazioni dei centri sociali e di associazioni pacifiste, sbarca un signore di settantacinque anni, che oggi controlla, attraverso l'autoproclamato Esercito libico nazionale (Lna), l'Est del Paese nordafricano: il generale ...

Via alla Conferenza Per la Libia : c'è anche Al Sisi (e l'ombra di Giulio Regeni) : Manifestazione a Palermo nel giorno dell'apertura della Conferenza internazionale per pacificare la Libia. Presente il...

Perché la Conferenza del governo sulla Libia è un azzardo diplomatico fallito : Roma. È cominciata la Conferenza di pace sulla Libia organizzata dal governo italiano a Palermo. Nella prima delle due giornate del summit For Libya With Libya, Conferenza nata per fare incontrare i principali attori libici e i leader delle potenze mondiali, sono emerse subito grandi difficoltà. Sec

Libia : fonti - Salamè 'da Palermo spinta Per andare in direzione giusta' : Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - Per Ghassan Salamè, il Rappresentante speciale e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia "l'incontro di Palermo è arrivato al momento giusto per dare una spinta in avanti per andare nella giusta direzione". E' quanto si apprende da fonti diplomatic

Libia - al via summit di Palermo. Premier Conte : “Non improvvisiamo. Al lavoro Per un compromesso tra Haftar e Sarraj” : Inizierà oggi a Palermo il summit che si prefigge di ‘risolvere‘ la questione della Libia. Con un grande punto interrogativo: la presenza alla Conferenza di Khalifa Haftar, capo dell’esercito di Tobruk. Il Premier Giuseppe Conte sembra però non avere dubbi. “Mi aspetto che Haftar sia presente perché sicuramente è uno degli attori determinanti per la stabilizzazione del suo paese”, ha affermato il presidente del ...