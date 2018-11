Per il M5s il garantismo è sempre un gargarismo

Sondaggi elettorali : la Lega torna a crescere - M5s Perde sempre più consensi : Il Movimento 5 Stelle soffre nella competizione con la Lega, e si amplia sempre di più il gap che li divide. Mentre il partito di Matteo Salvini gravita costantemente intorno e oltre il 30% dei consensi, il Movimento di Luigi Di Maio perde voti e questa settimana, secondo il Sondaggio realizzato da Swg per La7, si attesta al 27,4%. Quasi un punto in meno rispetto a sette giorni fa e il 4,3% di distacco dalla Lega.Continua a leggere

Il capogruppo M5S di Palermo critica Di Maio Per gli insulti ai giornalisti e viene 'silurato' : E attaccare così un'intera categoria che è formata, come tutte le altre, e come del resto il mondo intero, di individui, più o meno, corretti e leali e non...'. In un post sul profilo Facebook del ...

Manovra : Tria tenta carta Pil. APerture da Lega - netto no M5S : Roma, 12 nov., askanews, - In vista della risposta dell'Italia all'ultimatum di Bruxelles sulla Manovra prevista entro domani, il Tesoro con il ministro Giovanni Tria prova a giocare la carta della ...

Sondaggi elettorali - la Lega Perde consensi e scende sotto il 30%. In calo anche il M5S : Secondo l'Istituto Ikè va giù il Movimento Cinque Stelle: il partito di Luigi Di Maio è dato al 25,9% ben sette punti sotto i risultati del 4 marzo. scende ancora anche il Pd, che passa dal 17,9 al 17,5%. Migliora invece la prestazione di Forza Italia e Fratelli d’Italia, che rispettivamente raccolgono il 9,4% e il 4,2%.Continua a leggere

Sondaggi - la Lega smette di crescere : Per la prima volta da settembre è sotto il 30%. Il M5s Perde un altro punto : Per la prima volta da settembre la Lega scende sotto il 30%: sembra essersi bloccato, dunque, il trend di crescita del partito di Matteo Salvini. Lo sostiene il Sondaggio pubblicato dall‘istituto Ikè e commissionato dall’Huffington Post. “A due settimane di distanza dalla nostra ultima rilevazione, il rallentamento nei consensi raccolti da M5S e da Lega si fa più sensibile. Il bilancio resta molto positivo per la Lega, che ...

M5s ancora contro la stampa. Berlusconi attacca il governo : 'Pericolo dittatura' : Di Maio e Bonafede puntano ad abolire il finanziamento pubblico dell'editoria. Il Cavaliere chiama in causa la Lega, e Salvini replica: 'Certe parole sono sciocchezze da euroburocrati e frustrati di ...

Lega-M5s - la preferenza dei giudici Per i grillini : così possono orientare questo governo : Cioè che anche quando c' è la politica di mezzo i magistrati usassero testa e prudenza, mentre a volte ci pare altro. E veniamo alla sentenza sulla Lega. Bossi e Belsito sono stati condannati in ...

Luigi Di Maio : “Tagli di 2 milioni di euro a stipendi di 300 parlamentari M5S Per gli alluvionati” : Luigi Di Maio, intervenuto a 'Non è l'arena' su La7 ha annunciato i tagli agli stipendi dei parlamentari del M5S: "Noi parlamentari del Movimento 5 Stelle continuiamo a tagliarci lo stipendio, da luglio a settembre taglieremo 2 milioni di euro a 300 parlamentari e li doneremo alle Regioni alluvionate. Sono un piccolo segnale ma per dire che ci siamo in prima persona".Continua a leggere

M5s e gli attacchi alla stampa. Bonafede : legge su conflitto di interessi anche Per editoria : 'Un editore con interessi può direzionare l'informazione' dice il ministro della Giustizia all'indomani della sentenza Raggi e delle fortissime polemiche sull'informazione -

Raggi assolta Per le nomine in Campidoglio. Il M5s contro i media : 'Questa sentenza spazza via due anni di fango politico contro di me' ha detto la sindaca. Parole durissime dei leader Cinquestelle, Di Maio e Di Battista contro i giornalisti accusati di 'infimo ...

De Menech attacca il capo politico del M5S : 'Grillo chieda scusa e devolva gli incassi dei suoi spettacoli ai bellunesi. Troppo pochi 12 milioni Per tutto il Veneto - stanziare subito altre risorse' : ...un complotto? Se avesse un minimo di dignità dovrebbe chiedere immediatamente scusa e devolvere alle popolazioni disastrate dal maltempo di questi giorni i milioni che guadagna con i suoi spettacoli ...

Asi - M5s di traverso e la Lega deve rivedere i piani Per lo spazio : il generale Preziosa si allontana dalla presidenza : Martedì presidente in pectore, sabato fuori dai giochi. Il processo di avvicinamento del generale Pasquale Preziosa alla presidenza dell’Agenzia spaziale italiana si è fermato a un passo dal traguardo. Secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, le ambizioni dell’ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare di prendere il posto del silurato Roberto Battiston sono la prima vera vittima delle tensioni interne al governo ...

Tav. Migliaia in piazza a Torino Per dire sì. Lega : "Va fatta". M5s : "stop se costa troppo" : "La nostra partecipazione alla manifestazione è innanzitutto un segno di rispetto e di attenzione verso il mondo produttivo e imprenditoriale piemontese che oggi ha deciso di scendere in piazza e che ...