Per il Fmi la manovra espone l' Italia al rischio recessione

Fmi vede rischi su reddito cittadinanza e suPeramento Fornero : Roma, 13 nov., askanews, - Il Fondo monetario internazionale mette in guardia l'Italia dai possibili effetti negativi delle due misure chiave previste dalla manovra, il reddito di cittadinanza e il ...

Motocross e SuPermoto FMI 2018 ad EICMA : le premiazioni Nazionali : premiazioni Nazionali, Motocross e Supermoto FMI 2018 protagoniste all’EICMA I campioni italiani del Motocross. E ancora quelli del Supermoto insieme ai protagonisti della Maglia Azzurra e agli italiani che hanno ottenuto un podio nelle manifestazioni interNazionali. Tutti insieme ad EICMA per le premiazioni Nazionali Motocross e Supermoto FMI 2018. È andato in scena oggi, nella sala Martini del Salone di Milano, l’evento che ha ...

La FMI al fianco della Protezione Civile Per i soccorsi in Veneto : La FMI con la Protezione Civile per i soccorsi in Veneto La Federazione Motociclistica Italiana continua ad essere concretamente vicina alle persone colpite da calamità naturali. Per fronteggiare le devastazioni provocate dall’ondata di maltempo che ha recentemente interessato il Veneto, in particolare la provincia di Belluno, la Federmoto, ricevuta la nota di attivazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile, ha reso operativa la ...

Spagna : il FMI lancia l'allarme Per il rischio in crescita : Un FMI fin troppo diplomatico ha riscontrato nel suo ultimo rapporto rischi importanti per l'economia spagnola. Mentre la crescita rallenta più rapidamente del previsto, i rischi che minacciano la ...

Argentina : delegazione Fmi in visita l'8 novembre Per revisione impegni economici del governo : ... trovato a giugno, garantendo l'arrivo di un totale di circa 56 miliardi di dollari per stabilizzare l'economia e la moneta locali. Nel corso della missione, segnala l'Fmi, la delegazione incontrerà ...

Manovra - parla l'esPerto ex FMI Mody : non è folle e all'Italia serve - l'Ue la accetti : Gli italiani, in questi giorni, stanno imparando che persino i numeri dell'economia possono essere oggetto di dispute filosofiche. Da un lato c'è chi ritiene che la Manovra italiana rappresenti un rischio alto con un'esposizione eccessiva dei conti dello Stato in rapporto alla potenziale crescita, dall'altro c'è chi, invece, sostiene che investire sulle misure sostenute da Lega e Movimento Cinque Stelle come quota 100 e reddito di cittadinanza ...

Moto2 - lunedì la prima udienza del Tribunale della FMI Per discutere sul caso Fenati : Nella giornata di lunedì comincerà il procedimento disciplinare nei confronti di Romano Fenati, fissata dunque la prima udienza davanti al Tribunale della FMI lunedì 29 ottobre alle ore 11 avrà luogo nel palazzo delle Federazioni di viale Tiziano 74 a Roma l’udienza del Tribunale Federale della Fmi nel procedimento disciplinare a carico di Romano Fenati. Il pilota romagnolo è stato sospeso dopo il Gp del Mugello, quando spinse la ...

Ucraina : accordo con Fmi approvato solo dopo revisione tariffe Per riscaldamento : Kiev, 25 ott 13:40 - , Agenzia Nova, - Il consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale , Fmi, è pronto ad approvare un nuovo programma di sostegno alla politica economica dell'Ucraina, ma solo che dopo la revisione finale delle tariffe per il riscaldamento. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina", riprendendo quanto comunicato in un ...

Nuova richiesta del FMI Per aumento del prezzo del gas a Kiev secondo portale ucraino - : L'Ucraina di concerto con il Fondo Monetario Internazionale dovrà aumentare il prezzo del gas per la popolazione di un ulteriore 40% nel 2019, scrive oggi il portale online locale "La verità economica"...

Draghi : ‘Per Paesi ad alto debito fondamentale seguire patto di Stabilità’. Fmi : ‘Manovra va contro i nostri consigli’ : Il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo a Bali durante i meeting annuali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, ha avvertito che “nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio”. Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del Fmi, ha poi chiamato in causa esplicitamente l’Italia che la ...

Fmi-Onu-Ocse-Banca Mondiale : insieme Per un Fisco sostenibile : Dalle sfide dell'economia digitale agli hackathon L'Ocse, ha invece ricordato le future sfide della piattaforma come quelle poste dall'economia digitale, dalle criptovalute all'uso di dati degli ...

Fmi : 'Per Bank of Japan troppo presto uscire da politica monetaria ultra-accomodante' : E' troppo presto per il Giappone considerare l'opzione di uscire dalla politica monetaria accomodante perseguita dalla Bank of Japan negli ultimi anni. L'avvertimento è arrivato dal Fondo Monetario ...

Fmi - rischi da banche-debito Italia - Pericolo contagio : Un circolo vizioso che rischia di avere conseguenze a livello europeo, come e' accaduto durante la crisi dell'area euro. Il Fmi mette in guardia sul legame fra banche e debito sovrano in Italia: ...