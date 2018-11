Per i 60 anni di ' Nel blu dipinto di blu' esce una raccolta dei successi di Domenico

Asta BTP 3-20 anni - sale il rendimento Per il ventennale : L'importo totale assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di 3,75 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi per la scadenza a 3 anni e 1,25 miliardi per quella ventennale.

'In tre anni ho Perso tutto' - Milly Carlucci ancora devastata dai lutti : 'Cosa mi tiene in vita' : 'Nel giro di tre anni ho perso sia mamma sia papà. Mio padre è mancato da pochi giorni. Nonostante la razionalità della mente mi porti a pensare al naturale ciclo della vita, il cuore soffre davvero ...

Tina Cipollari litiga con Gemma e dà un calcio a Gianni SPerti : L’opinionista Tina Cipollari nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani addosso a Gemma Galgani. Tutto è nato da una discussione tra Gemma e Rocco, nella quale è intervenuta anche la Cipollari in difesa dell’uomo. Sembrava il solito lancio di accuse reciproche, quando la Cipollari –sentendo la Galgani che l’intimava a stare zitta è saltata dalla sedie per andarle contro. Per sedare gli animi, è intervenuto Gianni Sperti, che si è ...

Maltempo in Fvg : la stima dei danni suPera i 550 milioni : "La prima Legge di Stabilità di questa Giunta regionale confermerà il nostro impegno per le aree colpite , facendo così seguito ai primi 10 milioni di euro , 4 per il 2018 e 6 per il 2019 , resi ...

Maltempo : Sernagiotto (ECR) chiede Fondo Europeo di Solidarietà Per i danni : Treviso, 13 nov. (AdnKronos) - Remo Sernagiotto (ECR) ha chiesto in Plenaria a Strasburgo l’attivazione del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea per i territori colpiti nelle scorse settimane dal Maltempo in Italia. Il Fondo è nato per rispondere alle grandi calamità naturali ed esprimere la sol

Il teatro Per ragazzi - scuole e famiglie compie 33 anni : TIR mette in rete le Marche VIDEO INTERVISTA : 'Prevista inoltre una convezione con i ristoranti spiegano Renzi e Beverati visto che gli spettacoli si svolgeranno il sabato alle ore 18, per coloro che presenteranno il biglietto nei vari ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari Perde il controllo : mette le mani addosso a Gemma e dà un calcio a Gianni SPerti : La violenza non fa mai ridere, neanche se a metterla in atto è la regina del trash, Tina Cipollari. L’opinionista storica di Uomini e Donne, nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani addosso a Gemma Galgani. Tutto è nato da una discussione tra la dama torinese e Rocco, nella quale è intervenuta anche la vamp in difesa dell’uomo. Sembrava il solito lancio di accuse reciproche, quando la Cipollari – sentendo la Galgani che l’intimava a ...

No Tav - assolti 20 attivisti Per il blocco dell’autostrada Torino-Bardonecchia. Pm chiedeva 67 anni di reclusione in totale : Nel 2013 bloccarono l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia durante una manifestazione contro l’Alta velocità Torino-Lione. Per questo, secondo l’accusa, in venti meritavano un totale di 67 anni di reclusione. Il tribunale di Torino li ha invece assolti. Gli attivisti No Tav rispondevano di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e, poiché durante il blocco alcuni copertoni erano stati dati alle fiamme, di incendio. Gli ...

Uomini e Donne anticipazioni : GIANNI SPerTI risponde alle accuse di MARA FASONE : È guerra “social” tra l’opinionista di Uomini e Donne GIANNI SPERTI e l’ex tronista MARA FASONE. Quest’ultima, tramite le pagine del magazine dedicato al dating show condotto da Maria De Filippi, ha accusato l’uomo di avere influenzato il suo percorso dando vita ad una serie di polemiche tese a screditare la sua sincerità, motivo per il quale ha scelto poi di abbandonare il trono e i suoi corteggiatori. La ...

Vicky - 5 anni - rischia di diventare cieca. La madre : “Combatto contro il tempo Per mia figlia” : La piccola è affetta dall'amaurosi congenita di Leber, malattia genetica che colpisce due bambini su 100mila. Mamma Silvia ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la ricerca: "Voglio guardarla negli occhi fra 20 anni e dirle che abbiamo fatto di tutto per aiutarla"Continua a leggere

Tim si prepara al quarto ad in 5 anni. Ecco Perché è una poltrona che scotta : Prima dell’israeliano, il cui mandato è durato dal 28 settembre del 2017 ad oggi, a guidare la compagnia telefonica era stato Flavio Cattaneo in carica dal 30 marzo 2016 al 28 luglio 2017. Prima ancora sulla poltrona era seduto Marco Patuano che ha ricoperto la carica di ad dal 13 aprile 2011 al 21 marzo 2016. ...

UK Film Days Italia - a Milano due giorni dedicati alla cultura britannica : da Kemp a Westwood passando Per Scarpette Rosse : Appassionati di cinema d’oltremanica, mano alle agende: il 16 e 17 novembre, allo Spazio Oberdan di Milano, si terrà la prima edizione di UK Film Days Italia, due giorni dedicati al cinema britannico tra proiezioni, anteprime e forum. L’evento è anche l’occasione per la presentazione ufficiale dell’associazione Red Shoes, nata a fine 2017 per essere una finestra permanente sul cinema del Regno Unito in Italia con retrospettive e rivisitazioni ...

Matteo Salvini : “Mio figlio di 15 anni scioPera contro di me - è la seconda volta in un mese” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, racconta ironizzando dei suoi "problemi in famiglia" e del figlio Federico, di 15 anni, che nei prossimi giorni aderirà a uno sciopero degli studenti proprio contro una misura voluta da suo padre: "È la seconda volta in un mese che mio figlio sciopera contro di me".Continua a leggere

Eccezionale scoPerta in Egitto - una necropoli di gatti : le mummie dei felini risalgono a tremila anni fa : Una missione archeologica egiziana ha riportato alla luce rare mummie di scarabei, oltre che decine di gatti venerati come divinità. Lo stupore dei ricercatori è stato enorme alla vista dei simulacri bronzei dei felini. Il ritrovamento è stato effettuato in necropoli di animali che custodivano anche un sarcofago di cobra e due di coccodrilli. Secondo il ministero delle Antichità egiziano si tratta delle “prime mummie di scarabei ad essere ...