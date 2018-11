Pensioni | quota 100 | uscita a 62 anni causa un taglio dell' assegno simile a Opzione Donna

Blastingnews

(Di martedì 13 novembre 2018) L'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilasciato importanti dichiarazioni su100 nel corso di un'audizione parlamentare di fronte alle commissioni Bilancioe due Camere. Fino ad oggi, indiscrezioni giornalistiche avevano parlato di forti tagli sull'stico per chi scegliera' di andare in pensione prima dei 67dal 2019. Quanto riportato dai quotidiani non aveva mai trovato conferme dalle voci ufficiali del governo Movimento 5 Stelle e Lega Nord, con i principali esponenti politici che ribattevano come il pensionamento con100 non comportasse nessuna penalizzazione. Nella giornata di ieri però si è scoperto che la verita' è un'altra.100 prevede una penalizzazione fino al 30 per cento A confermare la penalizzazione derivante da100 è stato direttamente l'Ufficio parlamentare di bilancio. Secondo quanto affermato nel corso ...