Pensioni | Quota 100 potrebbe slittare | Salvini contro l' UE | ' Non si cambia una virgola'

: Pensioni, Upb: 'Con quota 100 penalizzazioni dal 5 al 30%' - eziomauro : Pensioni, Upb: 'Con quota 100 penalizzazioni dal 5 al 30%' - fattoquotidiano : Pensioni, Salvini: “Penalizzazioni con quota 100? Noi diamo la possibilità di scelta. Non obblighiamo nessuno” - repubblica : Pensioni, Upb: 'Con quota 100 penalizzazioni dal 5 al 30%' [news aggiornata alle 14:17] -

(Di martedì 13 novembre 2018) Ancora preoccupazioni per quanto riguarda l'entrata in vigore della nuova norma in materia previdenziale che disciplina la flessibilita' in uscita con il sistema della100. Il Ministro dell'Interno Matteo, VIDEO però, conferma di voler andare avanti senza lasciarsi 'intimidire' dalla Commissione Europea.Juncker: 'Nessuna modifica alla manovra' A margine dell'intervento alla scuola di formazione politica della Lega tenutosi a Milano, infatti, il segretario federale della Lega ha affermato senza troppi giri di parole: Noi non siamol'Europa mala sovrastruttura burocratica e asfittica della Commissione Ue che ha ingabbiato l'Europa nella sua struttura. Così, lo stessoavrebbe risposto al Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker che non sembrerebbe intenzionato ad accettare le condizioni dell'Italia e...