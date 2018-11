Pensioni quota 100 | ecco chi rischia le penalizzazione del 34 | 7%

Oggi la risposta del governo alla lettera Ue sulla manovra. Dubbi su Reddito e quota 100 per le Pensioni : In programma un Consiglio dei ministri straordinario ma le ultime audizioni di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno evidenziato perplessità su alcuni provvedimenti -

Pensioni - «quota 100» per 437mila persone. Penalità fino al 30% : Se «quota 100» equivalesse alla somma di un’età di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, la misura potrebbe potenzialmente riguardare nel 2019 una platea fino a 437mila contribuenti. Lo ha stimato l’Ufficio parlamentare di bilancio nel corso di una audizione dinanzi alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Con un taglio dell’assegno fino al 30 per cento...

Pensioni : Quota 100 potrebbe slittare - Salvini contro l'UE : 'Non si cambia una virgola' : Ancora preoccupazioni per quanto riguarda l'entrata in vigore della nuova norma in materia previdenziale che disciplina la flessibilita' in uscita con il sistema della Quota 100. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, [VIDEO] però, conferma di voler andare avanti senza lasciarsi 'intimidire' dalla Commissione Europea. Salvini contro Juncker: 'Nessuna modifica alla manovra' A margine dell'intervento alla scuola di formazione politica della Lega ...