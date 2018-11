Pedicini a Tajani | ' Fa campagna elettorale | si dimetta' e il Presidente si infuria VIDEO

Blastingnews

(Di martedì 13 novembre 2018) Quella di Forza Italia è una posizione particolarmente critica nei confronti del Governo Conte. Il partito che fa capo a Silvio Berlusconi, nei giorni scorsi non ha risparmiato neanche la Lega dalle proprie critiche, rea di aver tradito il mandato dell'elettorato del centrodestra piegandosi ad un programma troppo spostato verso il Movimento Cinque Stelle. L'anima portante dello schieramento forzista resta il Cavaliere, ma da tempo si fa il nome dicome possibile candidato dello schieramento. Tuttavia c'è chi, come l'eurodeputato grillino Piernicola, lo accusa di farefacendo leva della posizione che occupa, quella didel Parlamento Europeo. E proprio a Bruxelles è andata in scena uno scambio di battutepiuttosto acceso tra i due, conche ha risposto in maniera piccata alle accuse mossegli dal rivale ...