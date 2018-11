Parmalat acquista i formaggi canadesi naturali di Kraft Heinz

Blastingnews

(Di martedì 13 novembre 2018) Mentre un'azienda italiana storica, come la Pernigotti, vede chiudere il proprio stabilimento di Nuovi Ligure, un'altra, la, conclude un'operazione internazionale da 1,1 miliardi di euro accordandosi con il GruppoCanada per l'acquisizione di alcune linee di produzione che si occupano di natural cheese. Le attivita' appenate dallahanno realizzato, solo nel 2017, un fatturato di 374 milioni di euro. Nell'operazione finanziaria è inclusa anche uno stabilimento di produzione con sede a Ingleside, nell'Ontario, che da lavoro a circa 400 persone. Sono anche inclusi importanti volumi di quote latte. Il lavoro strategico dell'operazione Anche se per portare a termine l'operazione finanziariadovrebbe fare ricorso sia a capitale proprio che a finanziamenti esterni VIDEO, cioè capitale di debito, l'operazione appena conclusa ha un alto valore ...