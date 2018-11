Parlamento europeo | sì a riduzione pesca di acciughe e sardine nell’Adriatico Wwf | “Il

Sovrasfruttamento sardine e acciughe nell’Adriatico - il Wwf : “Il Parlamento europeo vota a favore della pesca insostenibile” : Con il voto di oggi sul Piano di gestione della pesca per l’Adriatico, il Parlamento Europeo ha perso l’opportunità di aiutare gli stock ittici di quest’area a riprendersi da una pesca eccessiva, mancando quindi l’opportunità di garantire un futuro sostenibile per la regione più sovrasfruttata del mondo. Il WWF invita la Commissione europea a ritirare la sua proposta originaria e presentare un nuovo piano di gestione. Al termine di un ...

Pedicini (M5s) vs Tajani : “Se vuole fare campagna elettorale - si dimetta”. E il presidente del Parlamento europeo si infuria : “Lei continua a criticare pubblicamente il governo. Per il ruolo che riveste, non può farlo. Se vuole fare campagna elettorale, si dimetta”. A dirlo, rivolto direttamente al presidente del Parlamento europeo, è stato l’eurodeputato del M5s, Piernicola Pedicini. Antonio Tajani ha risposto, infuriandosi: “Io sono sempre stato imparziale nel svolgere la mia attività. E difendo la libertà di stampa in tutta Europa dagli ...

Il Parlamento europeo dovrebbe abbassare il prezzo delle chiamate internazionali : A partire dal 15 giugno 2017, l’Unione Europea ha azzerato il costo del roaming internazionale, un grande passo verso la semplificazione della comunicazione […] L'articolo Il parlamento europeo dovrebbe abbassare il prezzo delle chiamate internazionali proviene da TuttoAndroid.

L'Italia e quei curricula fantasma al Parlamento Europeo : Come quella di Marco Valli , europarlamentare grillino eletto nel 2014 e presentato dal Movimento con una laurea in Economia aziendale. Laurea sparita dalla rete, però, insieme al curriculum.

Gualteri - Parlamento europeo - : preoccupazione per la manovra : Il deficit/Pil al 2,4% fissato nella manovra dal governo è un 'tetto'. Dall'incontro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il presidente della commissione problemi economici e monetari del Parlamento Europeo, Roberto Gualtieri, ha «registrato un tentativo di considerare il 2,4% come tetto più che ...

Dal Parlamento europeo arriva il divieto all’uso preventivo degli antibiotici negli allevamenti : L’uso preventivo di antibiotici negli allevamenti diventa esplicitamente vietato in tutta l’Ue e permesso solo a determinate condizioni. E le stesse regole devono valere per i prodotti alimentari importati. È la conseguenza principale dell’approvazione di diversi regolamenti da parte della plenaria dell’EuroParlamento, che per diventare legge devon...

Il Parlamento europeo chiede ai Paesi dell'Ue di interdire i gruppi neofascisti e neonazisti : Foto: AFP , foto Afp, Fermare il razzismo nello sport La risoluzione chiede agli Stati membri e alle federazioni sportive nazionali, in particolare alle società calcistiche, di contrastare il ...

Il Parlamento europeo chiede la messa al bando di partiti e gruppi neofascisti e neonazisti : Con la risoluzione, gli europarlamentari hanno in sostanza esortato le autorità nazionali a vietare la formazione di questi gruppi neofascisti e neonazionisti e di qualsiasi altra associazione che glorifichi nazismo e fascismo in Europa. Tra le misure necessarie per gli eurodeputati figurano la collaborazione delle aziende di social media per contrastare la diffusione del razzismo.Continua a leggere

Ora il Parlamento europeo vuole bandire i partiti neofascisti e neonazisti : Mettere al bando i partiti neofascisti e neonazisti . È quanto chiede la risoluzione non legislativa - voluta da Popolari, Socialdemocratici, Verdi e Liberali - approvata dal Parlamento Europeo , 355 ...

Il Parlamento europeo ha dichiarato guerra alla plastica che soffoca i mari : I deputati hanno aggiunto all'elenco delle materie plastiche vietate, proposto dalla Commissione: gli articoli di plastica ossi-degradabili, come sacchetti o imballaggi, e i contenitori per fast-food ...

U.E. - Plastiche monouso. Parlamento europeo : entro 2021 : "Viviamo in un mondo fatto diplstica- ha proseguito Ries- al punto che nuotiamo e ingeriamo Plastiche". La relazione e' stata approvata con 571 voti favorevoli, 53 voti contrari e 34 astensioni. Il ...

La fidanzata di Khashoggi al Parlamento europeo : "Chiedete risposte all'Arabia Saudita" : Ciò che è accaduto al giornalista saudita Jamal Khashoggi è di una gravità inaudita e dimostra ancora una volta che i cambiamenti annunciati dal principe ereditario Mohammad bin Salman non sono stati altro che una copertura, mentre il regime ha continuato a comportarsi in modo autoritario e repressivo.Bin Salman si è impegnato per rivestire l'Arabia Saudita di una nuova immagine, ma l'immagine vera è ...

Agricoltura - Coldiretti : il Parlamento europeo sostenga il testo Comagri sulle pratiche sleali : “Il Parlamento Europeo sostenga il Progetto di Relazione della commissione Agricoltura e sviluppo rurale sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera alimentare per dare così il mandato per l’avvio del negoziato con il Consiglio e giungere ad una conclusione del dossier entro la fine dell’anno”. E’ quanto chiede il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in una lettera inviata ai rappresentanti italiani ...

Casaleggio Associati - il Parlamento europeo apre un'istruttoria : il grosso guaio per il M5s : La Casaleggio Associati potrebbe essere nei guai. Il Parlamento europeo ha aperto un'istruttoria nei confronti della società fondata da Gianroberto Casaleggio e ora gestita dal figlio Davide. A dare l'...