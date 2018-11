Parigi | lancio di palloncini per ricordare vittime del Bataclan

Manovra - non solo Italia : le lettere negative della Ue sulle leggi di bilancio. I casi di Parigi - Madrid - Atene e Helsinki : Annunciata o meno, ricevere una lettera è sempre una piccola o grande emozione. In Europa devono esserne ben consapevoli, visto che da anni tra Bruxelles, Francoforte e capitali dei paesi euro è in atto uno scambio di missive vorticoso e di lettere è punteggiata la storia dell’unione monetaria. Le parole uscite dalla busta indirizzata al ministro Giovanni Tria, perentorie e insolitamente dure nei toni, hanno il sapore di uno schiaffo verbale ...