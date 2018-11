Paralizzato da 14 anni | scrive a una ragazza che ha tentato il suicidio | Non

Australia - era rimasto Paralizzato dopo aver ingerito una lumaca : muore a 28 anni : A 19 anni, Sam Ballard, ex promessa del rugby Australiano, ha ingerito per gioco una lumaca che gli è costata la vita. La lumaca portava infatti con sè l'Angiostrongylus cantonensis, un parassita che causa la meningite eosinofila. Il suo calvario è iniziato nel 2010, quando è avvenuto l'episodio che lo ha portato alla paralisi e costretto su una sedia a rotelle. dopo 9 anni di sofferenza, il ragazzo è deceduto all'eta' di 28 anni. Calvario ...