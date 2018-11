Papponisti ammosciati persino su Ancelotti jr in conferenza

ilnapolista

(Di martedì 13 novembre 2018) L’indice resta a zero Saittella Index del 13 novembre 2018 = zero Valore precedente del 9 novembre = zero L’indice è calcolato sul valore 100 raggiunto il 28 settembre 2918 Amici della Saittella, bentrovati in questo martedì 13 novembre nel quale l’indice si tiene saldo all’àncora del valore zero, visti i risultati e i commenti dell’ambiente e dei media, tra i quali spiccano le parole dello zio Beppe Bergomi: “Solo complimenti per questo Napoli”. Parole dette nella puntata dello Sky Club di domenica, nella quale, aggrappati ad una smorfia di delusione, i mega commentatori hanno preso atto della realtà: “C’è una sola squadra dietro la Juventus. Ed è il Napoli”. Meglio tardi che mai. Le griglie me le metti in cantina, grazie. L’egemonia della Saittella Una smorfia di avarizia ce l’ha anche il vostro autore qui, che dovrà pagare avvocati per far causa a chi gli ruba la materia ...