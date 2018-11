Papà scivola dalle scale con il figlio in braccio | Martino muore a 2 mesi

Papà scivola sulle scale col neonato in braccio : Martino muore a due mesi : Oggi Martino avrebbe compiuto 2 mesi: il nome l'aveva scelto il suo fratellino di 4 anni assieme a mamma Sara e Papà Diego. Sabato mattina è successo ciò che ogni genitore teme di più al mondo: un banale incidente si è trasformato in tragedia. Il piccolo, nato lo scorso 13 settembre, era fra le braccia di Papà Diego, maresciallo di origini umbre in forza alla Guardia di Finanza di ...