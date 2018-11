Papà scivola dalle scale col neonato in braccio Il bimbo picchia la testa e muore

Il Papà scivola dalle scale con il figlio in braccio - muore bimbo di 2 mesi a Treviso : Martino avrebbe compiuto due mesi pochi giorni dopo l'incidente che gli è costato la vita sabato 10 novembre. A Paderno, frazione del comune di Ponzano veneto provincia di Treviso, un uomo è scivolato dalle scale di casa con il neonato in braccio. Ha provato a coprirlo con il corpo per evitare che il piccolo colpisse i gradini ma non c'è stato nulla da fare. Come racconta Il Mattino, il lutto che ha colpito la famiglia ...