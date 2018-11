Paolo Tagliavento | “Solo quest’anno si sono verificate 300 aggressioni agli arbitri? E’

calcioweb.eu

: #PaoloTagliavento: “Solo quest’anno si sono verificate 300 aggressioni agli arbitri? E’ un numero incredibile” - CalcioWeb : #PaoloTagliavento: “Solo quest’anno si sono verificate 300 aggressioni agli arbitri? E’ un numero incredibile” -

(Di martedì 13 novembre 2018) L’ex arbitro, oggi club manager della Ternana UniCusano, è intervenuto ai microfoni di “Sport Academy” su Radio Cusano Campus. Riguardo l’aggressione all’arbitro su un campo di calcio a San Basilio che ha portato alla sospensione dei campionati nel Lazio. “Per quanto mi riguarda –ha affermatostato fortunato rispetto a Riccardo perché ho avuto la possibilità da giovane di iniziare a fare l’arbitro in una regione che probabilmente non si è mai caratterizzata per episodi particolarmente gravi da questo punto di vista. Non ho mai avuto personalmente episodi di particolare violenza, però ne ho visti e ne ho sentito parlare spesso. Solosi300? E’ un numero incredibile. Chi sceglie di fare l’arbitro ha sicuramente nel suo carattere una predisposizione a farsi scivolare addosso le cose che vengono ...