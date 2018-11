Paolo Liguori in onda al Tg con il boa di struzzo | “Mi sono adeguato al pensiero di Di

Paolo Liguori va in onda col boa : "Mi sono vestito da prostituta. I grillini li intervisterò così" : In onda con un boa al collo. Paolo Liguori sorprende tutti e si presenta in versione ‘prostituta’ durante la sua rubrica quotidiana ‘Fatti e misfatti’ per rispondere ironicamente alle accuse rivolte dal Movimento Cinque Stelle alla stampa, con i giornalisti definiti “pennivendoli e puttane”.“Scusate l’abbigliamento, mi sono adeguato al pensiero di Di Maio e Di Battista e mi sono vestito secondo quello che veniva inteso il mestiere di ...