Pallavolo – Pharma Volley Giuliani Bari sconfitta 3-2 dall’Assitec Sant’Elia

(Di martedì 13 novembre 2018) La Pvgstrappa un punto sul campo dell’Assitec: finisce 3-2 con qualche rimpianto il replay della sfida playoff della stagione scorsa Lastrappa un punto anche sul campo della sua bestia nera, Assitec, nel replay della finale playoff di giugno scorso. Stavolta le ragazze di coach Sarcinella, dopo il primo set perso, spaventano i tanti tifosi locali capovolgendo l’andamento del match: sull’1-2 le foxes non riescono a chiudere l’incontro a proprio favore e subiscono il ritorno delche vince il tie-break e l’incontro 3-2. Un risultato che lascia qualche rimpianto in casa Pvg, ma conferma l’equilibrio tra le due squadre, entrambe al primo anno in B1. Un altro prezioso punto per le baresi, il primo guadagnato contro Botarelli & Co nelle ultime cinque sfide. Pvg resta quartultima con 4 punti (+1 su Palmi) mentre ...