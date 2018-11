Pallanuoto | Europa Cup 2018-2019 | Italia spalle al muro | bisogna battere la Francia con

Italia-Francia - Europa Cup 2019 Pallanuoto : orario d’inizio e come vederla in tv : Il grande giorno è arrivato, il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della pallanuoto maschile ospita la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, mentre ai montenegrini ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : domani Italia-Francia. Parla Sandro Campagna : “Non dovremo sottovalutare l’avversario” : Il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della Pallanuoto maschile ospiterà domani alle ore 20.00 la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, mentre ai montenegrini ne ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : il Settebello sfida la Francia. Rosa classica per Campagna - c’è però qualche novità : Secondo appuntamento per l’Europa Cup 2018-2019 per il Settebello. La manifestazione continentale, che sarà fondamentale per provare a volare alla World League (dove si assegnerà un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020), entra nel vivo con gli azzurri che, dopo la sconfitta ai rigori dell’esordio con il Montenegro, vanno a caccia di una vittoria alla piscina Felice Cascione di Imperia contro la Francia. Questi i convocati di Sandro ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Francia. Programma - orario e tv : Il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della Pallanuoto maschile ospita la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari. L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, mentre ai montenegrini ne sono andati due: la gara ...

Pallanuoto – Europa Cup : l’Italia di Campagna pronta per la sfida contro la Francia : Il Settebello pronto per la sfida di Europa Cup contro la Francia: appuntamento martedì alle 20.00 Secondo impegno ufficiale stagionale della nazionale di Pallanuoto in Europa Cup. Dopo l’esibizione contro le All Stars, avvenuta in occasione dei festeggiamenti del centenario alla piscina Sciorba di Genova, il Settebello torna in Liguria. Questa volta affronterà alla piscina Felice Cascione di Imperia la Francia martedì 13 novembre ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia 7-9. Il CT Fabio Conti : “Molto soddisfatto della prestazione delle ragazze” : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Al termine della sfida parla al sito federale il CT Fabio Conti. Il tecnico azzurro afferma: “Nonostante ci siano ancora degli aspetti da migliorare, sono molto soddisfatto della prestazione delle ragazze che hanno ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : colpaccio del Setterosa in Olanda! Grande debutto per Izabella Chiappini : La Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia come meglio non poteva il percorso in Europa Cup: il Setterosa espugna Eindhoven, rimontando e battendo a domicilio le campionesse d’Europa dell’Olanda per 7-9. Sugli scudi Bianconi, Chiappini e Garibotti, autrici di una doppietta a testa, e Gorlero, che si mette in mostra con grandi parate nella seconda metà della sfida. Nel primo quarto difese allegre e punteggio altissimo: si ...

Italia-Olanda - Europa Cup Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Prima uscita stagionale per la Nazionale femminile di pallanuoto: le azzurre entrano in scena nell’esordio dell’Europa Cup 2018-2019 in terra olandese. Sfida per il Setterosa all’Olanda padrona di casa in un incontro già davvero molto emozionante visto il livello delle due compagini in acqua. Nel Girone B avanzeranno tre squadre delle quattro partecipanti: presenti nel raggruppamento anche Francia e Ungheria. Di seguito il ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : Olanda-Italia sarà van der Sloot contro Chiappini : Oggi l’Italia della Pallanuoto femminile farà il suo esordio in Europa Cup: l’impegno sarà subito di quelli ostici, contro l’Olanda campione d’Europa in carica, con cui le azzurre hanno però pareggiato nella fase a gironi dell’ultima rassegna continentale, prima di fermarsi ai quarti. La gara si terrà ad Eindhoven alle ore 20.00 e sarà valida per la prima giornata della fase a gironi, al termine della quale le prime ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018-2019 : le avversarie dell’Italia nel Gruppo B. Superare Olanda ed Ungheria per il primato : Il Gruppo B dell’Europa Cup femminile di Pallanuoto comprende Italia, Olanda, Ungheria e Francia: per il Setterosa sarà importantissimo arrivare tra le prime tre classificate per accedere alla Final Six. Missione non impossibile, dato che almeno sulla carta la compagine transalpina è certamente inferiore alla Nazionale italiana. L’Olanda, che terrà a battesimo l’Italia domani, è campionessa d’Europa in carica, ma le ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le convocate del Setterosa ai raggi X : Esordio stagionale per il Setterosa: domani, in quel di Eindhoven, le azzurre guidate da Fabio Conti se la vedranno con l’Olanda nel primo match della fase a gironi di Europa Cup. Italia nel Girone B che comprende, oltre alle Orange, anche Francia ed Ungheria: le prime due voleranno alle fasi finali, dove in palio ci sono i posti per la World League (alla vincitrice un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020). Andiamo a scoprire le convocate ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : il regolamento del torneo. Girone abbordabile per il Setterosa? : Scatta domani, con la sfida molto dura ad Eindhoven con l’Olanda, l’Europa Cup 2018-2019 per il Setterosa. La Nazionale femminile di Pallanuoto torna in acqua dopo le delusioni di quest’estate: nella nuova (nata lo scorso anno) manifestazione continentale l’obiettivo è ovviamente quello di andare il più avanti possibile, visto che c’è già aria di Tokyo 2020. Andiamo a scoprire il regolamento della ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia per la partita con la Francia. Campagna ne chiama 14 : Il CT della Nazionale maschile di Pallanuoto, Sandro Campagna, ha diramato l’elenco dei 14 convocati per Italia-Francia, gara che si disputerà il 13 novembre alle ore 20.00 ad Imperia e sarà valida per la seconda giornata della fase preliminare dell’Europa Cup. Dopo la sconfitta ai rigori in Montenegro, gli azzurri affronteranno i transalpini con 12 soli uomini, non potendo sostituire Renzuto Iodice, espulso per brutalità e ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Olanda-Italia. Programma - orari e tv : Parte la rincorsa del Setterosa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizia in Olanda il percorso in Europa Cup nel Girone B, che comprende anche Ungheria e Francia. Le prime tre passeranno alla Final Six, con la prima direttamente in semifinale e le altre due ai quarti. Le prime tre accederanno alla Super Final di Europa League, che garantirà alla vincitrice il pass per i Giochi Olimpici. Il cammino ...