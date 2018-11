Padre e figlio muoiono precipitando da una piattaforma a Taranto 

Taranto - cadono dal cestello di una gru : morti 2 operai edili/ Ultime notizie - sono Padre e figlio - IlSussidiario.net : Taranto, cadono dal cestello di una gru: morti 2 operai edili. Ultime notizie, sono padre e figlio che lavoravano per un'impresa barese

Coppia chiama il figlio Adolf Hitler - Padre lo culla vestito da membro del Ku Klux Klan : La Coppia, formata da un 22enne e una 38enne, condannata da un tribunale britannico per aver fatto parte di una organizzazione di estrema destra e neonazista che tenta di diffondere le idee della supremazia bianca in tutto il Regno Unito.Continua a leggere

Padre e figlio bloccano il pedofilo mentre cerca di rapire delle bambine : “È un eroe” : Viper MacDonald e suo figlio Brandon, 18 anni, si sono accorti che qualcosa non andava quando hanno visto quell'uomo che parlava con due bimbe in un parco giochi di Falkirk, in Scozia. Lo hanno fermato e atteso che arrivasse la polizia: si tratta di un 52enne, già in passato condannato per episodi analoghi .Continua a leggere

Napoli - Padre divorziato vede il figlio solo 11 volte in 11 anni. Il Tribunale : 'Deve risarcire per averlo fatto soffrire' : Ha visto suo figlio solo undici volte in undici anni e gli telefonava solo di tanto in tanto. L'uomo, un ex calciatore, dopo il divorzio, si è trasferito in Germania e ha scelto di non occuparsi più ...

Casteldaccia - il Padre sopravvissuto : "Mio figlio era il mio cuore" : Luca Giordano, che nella tragedia del maltempo ha perso il figlioletto e la moglie, si è salvato perché si era allontanato da casa con la nipote per fare spese.

Paola Caruso - che fine ha fatto il Padre di suo figlio? La ‘drammatica’ verità : “Ecco cosa fa” : Paola Caruso torna a parlare del padre del figlio che sta portando in grembo adesso. Proprio nella settimana in cui, a Pechino Express 2018, l’ex naufraga ha scoperto di essere incinta. La puntata è andata in onda il primo novembre anche se, naturalmente, gli episodi sono stati registrati nei mesi estivi. L’ex naufraga aveva deciso di comprare un test di gravidanza perché “aveva un ritardo”, come ha dichiarato Tommaso ...

È uscito il video di Fedez dedicato al figlio Leone. E c'è tutto l'amore di un Padre : È stato ampiamente annunciato sui social e alla fine è giunto il momento della pubblicazione. È uscito il video del singolo di Fedez dedicato al figlio. Tre minuti in musica, che esprimono tutto l'amore di un padre verso il figlio. E proprio il figlio, insieme alla moglie Chiara Ferragni, fa compagnia al rapper nel video."Per te, vita mia", scrive Fedez sul suo profilo, annunciando l'uscita. E i fan sembrano aver apprezzato. ...

Nuova edizione di ‘Di Padre in figlio’ con gli ultimi documenti su Lotti e babbo Renzi per capire il caso Consip : Abbiamo deciso di ripubblicare, con allegati i documenti di chiusura delle indagini, a un prezzo scontato, l’ebook del libro Di padre in figlio perché pensiamo che il caso Consip sia sempre di più anche il caso delle indagini su Consip. Il libro è uscito a maggio del 2017 e poi, nella seconda edizione, con un capitolo aggiunto per dar conto delle novità, a gennaio del 2018. Finalmente le indagini sono chiuse. Si può giudicare il comportamento ...

Leicester - il figlio di Vichai ringrazia il Padre su Instagram : 'Continuerò la tua missione' : Una lettera per ricordare il suo "padre straordinario". Aiyawatt Srivaddhanaprabha , figlio del patron del Leicester deceduto nel tragico incidente in elicottero, ha affidato a Instagram il ricordo ...

Leicester - la commovente lettera del figlio di Vichai Srivaddhanaprabha : “prenderò l’eredità di mio Padre” : Vichai Srivaddhanaprabha, presidente del Leicester, ha perso la vita in un tragico incidente con il suo elicottero, il figlio Aiyawatt è pronto a prendere la sua eredità Dopo la tragedia della morte del presidente Vichai Srivaddhanaprabha, il Leicester tenta di ripartire e lo farà con il figlio Aiyawatt, intenzionato a prendere le redini dell’eredità lasciatagli dal padre. Il giovane ha scritto una lunga lettera salutando il padre e ...

Leicester - il figlio di Vichai : "Porterò avanti l'eredità di mio Padre" : Commovente lettera postata sui social da Aiyawatt Srivaddhanaprabha: "Grazie a tutti dal profondo del cuore"

Voleva un figlio maschio - ma nasce una femminuccia : Padre la vende per 5.000 euro : Voleva un figlio maschio ma era arrivata una femminuccia, così ha deciso di metterla in vendita . Un papà cinese, della provincia di Zhejiang, è stato arrestato dopo aver venduto la figlia di appena ...