PADOVA Papà malato di cancro scrive un libro per la figlia | Così saprai chi

tviweb

: Padova, papà malato terminale scrive un'autobiografia per la figlia: 'Così saprai chi sono davvero' [news aggiornat… - repubblica : Padova, papà malato terminale scrive un'autobiografia per la figlia: 'Così saprai chi sono davvero' [news aggiornat… - TViweb : Arriva da Cittadella la storia che ha fatto commuovere l'Italia ---> - SabinaFadel : RT @pisap_ofmconv: Domenica prossima, 18 novembre, 2' Giornata Mondiale dei Poveri. Il messaggio di papa Francesco (Questo povero grida e i… -

(Di martedì 13 novembre 2018) Quando la malattia avrà il sopravvento, Andrea è consapevole di lasciare le donne della sua vita in enorme difficoltà ed in conflitto con la vita e con il mondo ed è per questo che augura loro di ...