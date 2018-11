Ossa in Nunziatura | la prossima settimana i risultati sul Dna

Ossa in Nunziatura - prossima settimana risultati Dna : Roma, 13 nov., Adnkronos, - "In base a quanto ci riferiscono gli inquirenti i primi risultati sul Dna delle Ossa trovate nella Nunziatura Apostolica arriveranno non prima della prossima settimana". Lo ...

Ossa in Nunziatura - parla Pietro Orlandi : 'I papi sanno che cosa è successo a Emanuela' : In una intervista avvenuta qualche giorno fa [VIDEO] a La Storia Oscura, programma radiofonico su Radio Cusano Campus diretto da Fabio Camillaci, Pietro Orlandi ha riferito che i papi che si sono succeduti nel tempo dal 1983 anno della scomparsa di Emanuela Orlandi ad oggi sapevano e sanno che fine abbia fatto la giovane cittadina vaticana. Con tutta probabilita' la Chiesa è anch'essa interessata alla vicenda del ritrovamento delle Ossa nella ...

Roma : potrebbero essere di un uomo Ossa rinvenute in Nunziatura : Roma – potrebbero essere anche di un uomo i resti trovati all’interno della Nunziatura Apostolica nei giorni scorsi e per i quali si e’ tornati a parlare di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, scomparse 35 anni fa a distanza di un mese l’una dall’altra. A spiegarlo, all’agenzia Dire, la genetista forense Marina Baldi, consulente di fiducia delle famiglie delle due ragazze, che fa riferimento a notizie ...

Ossa in Nunziatura - famiglia Orlandi nomina il super esperto del caso Yara : Un super esperto, ex dei Ris e in passato alle prese con il dna di 'Ignoto 1' per l'omicidio di Yara, ora al servizio della famiglia di Emanuela Orlandi. L'obiettivo è sciogliere qualsiasi dubbio dei ...

Ossa Nunziatura - FAMIGLIA ORLANDI NOMINA ESPERTO CASO YARA/ Ultime notizie : Giorgio Portera consulente tecnico - IlSussidiario.net : Emanuela ORLANDI, Card. Parolin: 'no legami con la Chiesa'. Nuove OSSA nella NUNZIATURA, Ultime notizie Vaticano, parla la medium

Caso Orlandi e Ossa trovate in Nunziatura - Vaticano : “Nessun nesso - solo illazioni” : La Santa Sede rigetta le ricostruzioni diffuse fino a questo momento sull'identità dei poveri resti ritrovati nei giorni scorsi sotto il pavimento della Nunziatura apostolica a Roma. "È stato chiesto aiuto all’Italia per ragioni semplicemente di trasparenza, non so chi ha messo in relazione questa vicenda con il Caso Orlandi" ha sottolineato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. "Per ora non si può fare alcuna diagnosi ...

Ossa nel Palazzo della Nunziatura : prematuro collegarle al caso Orlandi - dice il cardinale Parolin : "Ossa alla Nunziatura? È prematuro collegarle alla vicenda Orlandi". Lo dice in una intervista al Messaggero il cardinale Pietro Parolin a proposito del ritrovamento di resti umani sotto il pavimento dell'edificio. "Da parte nostra - spiega - c'e' la massima disponibilità e la massima collaborazione con l'Italia a risolvere questo caso". Parolin afferma di aver "seguito questa ...

Ossa in Nunziatura sono di due persone : 20.26 Le Ossa trovate sotto il pavimento della Nunziatura apostolica a Roma appartengono a due persone diverse. Lo confermano gli esami medico-legali svolti dalla Polizia Scientifica e conclusi oggi. Analizzando i frammenti, circa 70, tra cui parti di un bacino e di una vertebra, si sarebbe accertato che alcuni presentano un "invecchiamento" maggiore di altri. Dall'esame non è emerso il sesso dei corpi.Domani comincia l'estrazione del Dna, poi ...

Chi l’ha visto - il 7 novembre gli aggiornamenti sulle Ossa in Nunziatura e sul caso Orlandi : Il caso di Emanuela Orlandi al centro del nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 7 novembre alle 21.15 su Rai3. Nel corso della puntata la Polizia Scientifica che sta lavorando in queste ore fa luce sul mistero delle ossa rinvenute sotto un pavimento della Nunziatura apostolica a Roma. Un fatto che ha riportato l’attenzione sul caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Le famiglie delle due ...

Ossa in Nunziatura - si allontana ipotesi Orlandi : Potrebbero essere di una donna fra i 25 e 35 anni i resti trovati settimana scorsa nella sede della Nunziatura Vaticana, secondo la prima impressione di Giovanni Arcudi, medico legale che sta ...

Ossa in Nunziatura - il medico legale allontana l'ipotesi Orlandi : "Forse di una donna di 25-35 anni" | La famiglia : attendiamo il Dna | Recuperati altri resti : Potrebbero essere di una donna fra i 25 e 35 i resti trovati qualche giorno fa nella sede della Nunziatura Vaticana. Lo afferma Giovanni Arcudi, perito nominato dal Vaticano.

Ossa in Nunziatura - il medico legale allontana l'ipotesi Orlandi : "Forse di una donna di 25-35 anni" | La famiglia : attendiamo il Dna : Potrebbero essere di una donna fra i 25 e 35 i resti trovati qualche giorno fa nella sede della Nunziatura Vaticana. Lo afferma Giovanni Arcudi, perito nominato dal Vaticano per le analisi: "In questo momento non posso confermare molto, ma non si tratta di una adolescente".