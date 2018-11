Operazione compiuta | dillo al capo L' audio sul caso Khashoggi proverebbe il

huffingtonpost

(Di martedì 13 novembre 2018) Poco dopo l'omicidio del giornalista Jamalil 2 ottobre scorso un membro del team saudita inviato nel consolato di Riad a Istanbul telefonò a un suo superiore dicendogli di "dire al tuo" che la missione è stata portata a termine. Lo riporta il New York Times citando tre persone a conoscenza di una registrazione dell'assassinio diottenuta dall'intelligence turca.Secondo il Nyt si ritiene - non ci sono prove - che il '' in questione sarebbe stato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman.Le registrazioniriguardanti l'omicidio del giornalista saudita Jamal, ucciso il 2 ottobre nel consolato del regno arabo a Istanbul, non collegano il principe ereditario Mohammed bin Salman con il. Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, a margine degli incontri tra l'Associazione ...