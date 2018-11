Oggi il governo deve rispondere alla Commissione Europea

Oggi la risposta del governo alla lettera Ue sulla manovra. Dubbi su Reddito e quota 100 per le pensioni : In programma un Consiglio dei ministri straordinario ma le ultime audizioni di fronte alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno evidenziato perplessità su alcuni provvedimenti -

Prescrizione - Oggi vertice di governo : Incassata ieri la fiducia sul decreto sicurezza, questa mattina, alle 8.30, si terrà un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte ed i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per fare il ...

Maltempo Calabria - Oliverio : entro Oggi relazione al Governo : “Gli eventi alluvionali di queste ultime ore hanno determinato una condizione di ulteriore difficoltà in molti comuni, sul territorio calabrese. La Protezione Civile Regionale – dichiara il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – sta seguendo con presenza costante, nei territori maggiormente colpiti, l’evoluzione della situazione. Sono in contatto costante con il Dirigente della Protezione Civile Regionale, Carlo ...

Sulla riforma della prescrizione nel governo la tensione è alta anche Oggi : La modifica della prescrizione prevista da un emendamento M5s al dl anticorruzione, con una sospensione della decorrenza dopo il primo grado, non corrisponde a quanto pattuito nel contratto di governo. Lo dice il sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervistato da 'Repubblica': "Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge". Ora, ...

KhashOggi - nuovo attacco di Erdogan 'L ordine è arrivato dai più alti livelli del governo saudita' : Pertanto, non ho motivo di credere che il suo omicidio rifletta la politica ufficiale del regno - scrive Erdogan - In questo senso, sarebbe sbagliato considerare l'uccisione di Khashoggi come un '...

Governo - Conte : Oggi manovra alle Camere : Ragionamenti che per l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan sono da classificare come 'risibili': i dati sono 'peggiori' delle aspettative, osserva, e questo senza dubbio lo si deve alla ...

Oggi saranno nominati i nuovi direttori dei Tg della Rai. I nomi scelti dal governo - e una novità : Tutte risorse interne: è la novità delle nomine per le direzioni dei Tg ed anche del Giornale radio che questo Cda Rai è chiamato a votare Oggi dall'amministratore delegato Fabrizio Salini. Sono Giuseppe Carboni per il Tg1, Gennaro Sangiuliano per il Tg2, Giuseppina Paterniti per il Tg3, Alessandro Casarin per la Tgr, Luca Mazzà per il giornale radio. Era stato lasciato intuire sin dall'inizio del mandato ...

No Tap - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. Manifestazione Oggi - ai M5S e alla storia delle penali da 20 miliardi di euro non ... : Voi siete peggio, propagandate, prendete voti ingannando la gente e poi fate le stesse cose che avrebbe fatto la 'vecchia politica'. Noi abbiamo perso elezioni, ma non abbiamo mai preso in giro gli ...

Borsa italiana Oggi - il focus è sui rapporti governo Conte " UE : ...al quotidiano La Repubblica il commissario UE Pierre Moscovici ha commentato la bocciatura della legge di bilancio italiana sostenendo che il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia ...

Lettera Ue - Tria : «La manovra non cambia». Ma governo studia modifiche. Oggi la bocciatura Ue : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana». Oggi la riunione della Commissione europea...

KhashOggi : Trudeau convoca d'urgenza il governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Oggi la risposta del governo alla lettera di Bruxelles. : entro mezzogiorno la risposta del governo italiano alla lettera della commissione europea che ha bocciato la manovra. Scontato il no al rientro della deviazione sui conti. E c'e' attesa per la ...