Nutrizionista | ecco la migliore alternativa allo zucchero bianco | “potere dolcificante

(Di martedì 13 novembre 2018) Gli zuccheri “alternativi” sono sempre più ricercati, “il problema principale è che sono il più delle volte frutto di processi industriali e non hanno caratteristiche tanto diverse dal temuto“, spiega all’Adnkronos Salute Ciro Vestita,dell’università di Pisa. “Fino al 1600 si usava solo il miele, un alimento che ha anche caratteristiche terapeutiche, in particolare antibiotiche e antivirali. Se se ne fa un tracciato in laboratorio si possono rintracciare 700 o 800 sostanze benefiche. Studi dell’università della Pennsylvania di qualche anno fa hanno dimostrato, ad esempio, che la classica tazza di latte caldo con il miele funziona contro la tosse dei bambini come gli sciroppi medicinali“. Nel 1800 “è arrivata la canna di: un buon alimento naturale, un cucchiaino al giorno non fa male a ...