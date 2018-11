Non c’è lavoro per Di Maio : Sono mesi che i dati micro e macroeconomici relativi al nostro paese – al netto delle accuse di mistificazione della realtà lanciate ai giornalisti dal governo gialloverde – mostrano in maniera difficilmente contestabile un progressivo rallentamento dell’economia. Tanto che, mentre all’orizzonte ava

Libia - al via summit di Palermo. Premier Conte : “Non improvvisiamo. Al lavoro per un compromesso tra Haftar e Sarraj” : Inizierà oggi a Palermo il summit che si prefigge di ‘risolvere‘ la questione della Libia. Con un grande punto interrogativo: la presenza alla Conferenza di Khalifa Haftar, capo dell’esercito di Tobruk. Il Premier Giuseppe Conte sembra però non avere dubbi. “Mi aspetto che Haftar sia presente perché sicuramente è uno degli attori determinanti per la stabilizzazione del suo paese”, ha affermato il presidente del ...

Invalidità - quando il lavoro Non è più conciliabile con la nostra situazione fisica e mentale : Dove fare domandaRequisiti: età Requisiti: redditoAltri requisitiIncompatibilitàAlcuni eventi inattesi possono davvero stravolgere le nostre vite. Una malattia o un incidente invalidanti, ad esempio, riscrivono il copione che avevamo immaginato, portando cambiamenti radicali anche nel lavoro. L’etichetta «invalido» sembra farci crollare il mondo addosso: ci si ritrova improvvisamente incapaci di svolgere i compiti che prima affrontavamo con ...

Operai e imprenditori uniti per la Tav : «Non vogliamo perdere sviluppo e lavoro» : 'Abbiamo una tradizione imprenditoriale e manifatturiera che non ha eguali al mondo. E in questo momento in Consiglio Comunale c'è gente convinta che il futuro di Torino sia piantare alberi da frutta ...

Cosa 'Non' dire al colloquio e come scrivere un curriculum : i segreti per trovare lavoro : Non basta il diploma o la laurea per trovare il lavoro adatto ai propri desideri e alla propria formazione. scrivere un buon curriculum e presentarsi al colloquio con i giusti abiti e il giusto ...

Bandiere e penNoni mezzi importanti per far conoscere il proprio lavoro : Ci sono diversi modi di pubblicizzare, non esiste quello migliore: ognuno si adatta alla situazione specifica e può pertanto colpire

Serie A FrosiNone - lavoro con lo staff medico per Molinaro : Frosinone - Il Frosinone è sceso in campo questo pomeriggio per preparare la sfida di venerdì sera contro la Fiorentina . Guidati da Longo , i ciociari hanno svolto il riscaldamento, una Serie di ...

Il Gladiatore 2 - “Ridley Scott al lavoro sul sequel” : 10 cose che Non sapete del primo film : Il Gladiatore tornerà nell’arena. È l’indiscrezione di Deadline che mette in subbuglio Hollywood: Ridley Scott sarebbe al lavoro su un sequel del film vincitore di cinque premi Oscar, supportato da Paramount e accompagnato da Peter Craig, sceneggiatore di Hunger Games – Il canto della rivolta Parte I e II. La storia dovrebbe seguire le gesta di Lucio, figlio di Augusta Lucilla e nipote del terribile Commodo, il cui personaggio ...

I robot Non rubano il lavoro : Pachidermi&Pappagalli è la rubrica dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano diretto da Carlo Cottarelli. La rubrica, curata da Tortuga, primo think tank italiano di studenti di economia e giovani professionisti, cerca di smitizzare alcuni luoghi comuni sull’e

Regione Abruzzo - il ministero del Lavoro salva i 55 dipendenti Non confermati : “Loro contratto può essere prolungato” : Proprio il giorno della sua effettiva entrata in vigore, si scopre un tallone d’Achille nel Decreto Dignità, che fissa il tetto massimo di 24 mesi per i contratti a tempo determinato e reintroduce le causali. “Merito” di una circolare del ministero del Lavoro, chiamato a dirimere una querelle innescata un mesetto fa dalla Tua (la Società abruzzese unica di trasporti), che non aveva rinnovato il contratto a 55 dipendenti assunti a ...

Slittino - gli azzurri di Coppa del Mondo Non conoscono riposo : subito al lavoro a Königsee : Tour de force per gli slittinisti di Coppa del Mondo, si va a Königsee insieme ai giovani da oggi fino al 9 novembre La preparazione per la Coppa del Mondo continua senza sosta per i nazionali di Slittino su pista artificiale. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha fissato il nuovo raduno a Königsee, in Germania, dopo la settimana di allenamenti svolti tra Bressanone, Maranza e Innsbruck: da lunedì 5 a venerdì 9 novembre il gruppo lavorerà ...

"Reddito di cittadinanza provvedimento fine a se stesso se Non produce posti di lavoro". Giorgetti vede nero : "Il reddito di cittadinanza ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso". Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, nell'ultimo libro di Bruno Vespa.

Slittino - la squadra di Coppa del Mondo al lavoro a BressaNone : nove gli azzurri convocati : nove gli azzurri presenti a Bressanone per gli allenamenti su pista naturale in programma da domani 3 novembre Nuovo allenamento a Bressanone in programma sabato 3 novembre per i nazionali di Slittino su pista naturale. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato 9 elementi: Stefan Federer, Simone Gaio, Alex Gruber, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Patrick Pigneter e Mathias Troger tra gli uomini, mentre tra le donne ci saranno ...

Roma - Olsen Non fa rimpiangere Alisson : "Lavoro ogni giorno per essere all'altezza" : Robin Olsen, GETTY Era arrivato a Roma nello scetticismo generale, complice anche la pesante eredità da raccogliere di un gigante come Alisson. In soli tre mesi è riuscito a risalire la china ed a ...