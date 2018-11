NoiPa | lo stipendio di novembre arriva | emissione cedolino tra qualche giorno

Cedolino NoiPa stipendio novembre 2018 e pagamenti : Le date di emissione degli importi del Cedolino dello stipendio NoiPA di novembre 2018 sono state rese note. Quando sarà visibile il Cedolino? Secondo alcune indiscrezioni a partire da lunedì 19 novembre, ma non vi è nulla di ufficiale al momento. Nulla toglie che possa essere pubblicato prima (intonro al 15 del mese, come spesso avviene). La certezza è che sarà pubbblicato prima che venga effettuata l’emissione della rata ...

NoiPa - date emissione cedolino : stipendio novembre diverso dal solito? Ecco perché : Molti amministrati da NoiPA riescono già a visualizzare lo stipendio di novembre 2018. Altri no per momentanei problemi tecnici della piattaforma. Da circa un mese è, infatti, attiva la funzionalità ‘Consultazione pagamenti’ grazie alla quale è possibile vedere in anticipo, rispetto alla pubblicazione del cedolino, l’ultima rata stipendiale. Le date di emissione del cedolino restano perlopiù invariate questo mese ma ciò che ...

NoiPa - lo stipendio di novembre potrebbe essere più basso - cedolino a breve : Novita' per ciò che riguarda l'importo dello stipendio di novembre 2018. Esso potrebbe, infatti, essere più basso dal momento che in questo mese può essere presente l'acconto Irpef. Inoltre nello stipendio di novembre sara' presente anche l'ultima rata delle addizionali regionali e comunali. Nel frattempo i dipendenti della Pa amministrati da NoiPa possono vedere l'importo netto dello stipendio [VIDEO]di questo mese tramite il servizio ...

Stipendio novembre : la cifra al netto è già su NoiPa : Quando sara' caricato il cedolino di novembre 2018? La pubblicazione del cedolino stipendiale su NoiPa avviene generalmente alla meta' del mese. La cifra al netto dello Stipendio di novembre [VIDEO] è però gia' online sulla piattaforma NoiPa.mef.gov. Alcuni docenti e Ata riferiscono che da ieri riescono a visualizzare la rata relativa a questo mese. Potrebbe ben essere che qualcuno non sia riuscito ancora a vedere l'ultima rata stipendiale di ...

NoiPa - stipendio novembre visibile prima del cedolino - nasce l'app 'IO' : Lo stipendio del mese di novembre 2018 dovrebbe arrivare senza anticipi né ritardi. Intanto è possibile, come nei mesi precedenti [VIDEO], vederlo tramite la nuova funzionalita' del Self service 'Consultazione pagamenti', prima ancora che sia caricato il cedolino. Da poche ore NoiPa ha annunciato la nascita di una nuova applicazione che rendera' ancora più semplice l'utilizzo dei servizi della Pubblica Amministrazione. nasce infatti l'app 'IO', ...

Cedolino stipendio NoiPa ottobre 2018 online - in arrivo il pagamento : Il Cedolino dello stipendio NoiPA di ottobre 2018 è visibile già da qualche giorno sulla piattaforma, anche se gli utenti potevano già visualizzare l’importo in anticipo grazie al nuovo servizio di consultazione dei pagamenti. Naturalmente, tutti i dettagli vengono resi disponibili solo con la lettura del Cedolino, in ogni sua parte. Proprio per questo, basandoci sulle infirmazioni date dallo stesso NoiPA, abbiamo realizzato una guida ...

NoiPa - cedolino stipendio mese di ottobre 2018 e data di esigibilità : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, rende noto che il cedolino relativo allo stipendio del mese di ottobre per il personale della scuola è visibile sulla piattaforma ministeriale. Per quanto riguarda, invece, la data di esigibilità degli emolumenti spettanti, questa è stata confermata per martedì 23 ottobre. NoiPa, cedolino stipendio mese di ottobre visibile online Ricordiamo, a tal proposito, che il nuovo servizio self service ...

NoiPa - lo stipendio di ottobre è in arrivo : cedolino in emissione : Quando arriva lo stipendio di ottobre 2018 [VIDEO]? Si può dire che per questo mese la rata stipendiale è in arrivo con data consueta. Nel frattempo gli amministrati NoiPa possono vedere la cifra al netto tramite la funzione nuova 'Consultazione pagamenti' nell'area Self service, implementata ad agosto. In questi giorni, essendo giunti alla meta' del mese, il cedolino di ottobre è in emissione. Le date relative alle emissioni stipendiali di ...

NoiPa - in anteprima stipendio di Ottobre : tutta la procedura : Sul portale dei pagamenti NoiPA già è possibile visualizzare in anteprima l’importo della rata del cedolino di Ottobre 2018; tale possibilità è prevista anche per il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato. Questo articolo illustra nei dettagli la procedura da seguire per vedere con largo anticipo l’importo del cedolino di Ottobre. Self Service NoiPA: come e dove visualizzare in anticipo l’importo del cedolino di Ottobre Self ...

NoiPa supplenti - data esigibilità dello stipendio : è il 26 settembre : Il portale NoiPA ha comunicato la data di esigibilita' degli stipendi [VIDEO] dei supplenti del reparto Scuola e VV.FF. Finalmente dopo le lamentele dei supplenti del reparto scuola o VV.FF che non vengono mai pagati puntualmente, arriva il comunicato dal portale NoiPA che avvisa la data dell'accredito degli stipendi. Avviso del portale NoiPA sull’esigibilita' degli stipendi dei supplenti Come era stato gia' anticipato nei giorni scorsi, il ...

NoiPa - stipendio settembre : date cedolino e nuovo avviso : NoiPa, stamattina, sulla propria pagina ha dato nuovo avviso sui rimborsi 730. Questi ci sono stati, infatti, nelle rate ordinarie stipendiali a luglio e in parte ad agosto; a settembre si prosegue. Si tratta del conguaglio fiscale derivante dalla dichiarazione dei redditi. Esso può essere a credito, o a debito, e ciò dipende dalla situazione in cui versa il singolo amministrato NoiPa. stipendio settembre 2018, nuovo avviso NoiPa su rimborsi ...

Cedolino e stipendio NoiPa settembre 2018 - oggi 18/9 prima emissione : La data di emissione dello stipendio NoiPA, la rata ordinaria, questo mese è anticipata: ma già oggi 18 settembre dovrebbe esserci la prima emissione speciale per i compensi del personale Miur. Ricordiamo che l‘emissione speciale viene effettuata al di fuori della rata ordinaria per il pagamento delle competenze stipendiali, relative a rate pregresse di stipendio o di particolari arretrati. In vista dell’elaborazione delle emissioni ...

NoiPa - lo stipendio di settembre arriva in anticipo : cedolino tra qualche giorno : Lo stipendio di settembre 2018 arrivera' in anticipo rispetto al solito. Il cedolino dello stesso sara' caricato tra qualche giorno. Il mese di settembre ha portato importanti novita' per ciò che riguarda gli amministrati NoiPa. Infatti, nella piattaforma c'è stato un rinnovamento importante con la nuova funzionalita' del self service [VIDEO], che cambia radicalmente il modo di controllo e della verifica del proprio stipendio da parte del ...

NoiPa - importo stipendio settembre 2018 già visibile online e data di esigibilità : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha implementato da poco la funzione Self Service che permette ai docenti firmatari di contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni di poter verificare lo stato dei pagamenti senza dover chiedere in segreteria. Stipendi docenti con contratto a tempo determinato, NoiPa ricorda la nuova funzione Self Service Nella pagine personale della piattaforma NoiPa, alla nuova sezione ...