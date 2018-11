Nestorovski | ' Mai sentito insoddisfatto di Palermo Dopo Frosinone '

stadionews

(Di martedì 13 novembre 2018) Uno dei protagonisti di questo filotto di risultati utili consecutivi. Ilija, in una lunga intervista con Salvatore Geraci per il Corriere dello Sport, racconta l'inizio di stagionel'estate travagliata che lo ha vista al centro delle voci di mercato. ' Questo primo posto in classifica è un punto di partenza dice . Dobbiamo fare tesoro ...