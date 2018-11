' Ndrangheta | la Dia di Reggio confisca i beni di ' zio Pino' Nucera | presunto capocosca di

'Ndrangheta - VINCENZO IAQUINTA DOPO LA CONDANNA/ Video Le Iene : "Siamo stati marchiati per delle voci" - IlSussidiario.net : 'NDRANGHETA, VINCENZO IAQUINTA a Le Iene DOPO la CONDANNA: Video. "Io e mio padre siamo innocenti, non mafiosi", dice a Giulio Golia

VINCENZO IAQUINTA CONDANNATO : IL PADRE IN CARCERE/ Ultime notizie : "Non c'entriamo nulla con 'Ndrangheta" - IlSussidiario.net : VINCENZO IAQUINTA 'ndrangheta, l'ex attaccante di Juventus e Udinese CONDANNATO a due anni di CARCERE: le urla in tribunale, 'vergogna, ridicoli'

Reggio Calabria - confisca beni per 25 milioni a imprenditore. La Dia : ‘Contiguità con esponenti di ‘Ndrangheta’ : In primo grado, nel troncone del processo “Gotha” che si è celebrato con il rito abbreviato, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Stamattina però tutti i beni dell’imprenditore Michele Serra sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia che ha eseguito un provvedimento della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. Su proposta del direttore della Dia e sotto il coordinamento del procuratore della ...

Juve : incredibile inchiesta di Report - ecco lo scambio di messaggi tra Marotta e un intermediario del figlio di un boss della ’Ndrangheta di Rosarno [LIVE] : Report LIVE- E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. Nella trasmissione spunta anche il nome di Marotta, l’ex dg bianconero, il quale regala alcuni biglietti ad un intermediario che farebbe capo, secondo il retroscena della trasmissione di Rai Tre, a Rocco Dominello, figlio di un boss della cosca ...

‘Ndrangheta - comincia a Bellinzona il processo allo “svizzero” : “Cosimo Leotta riforniva di armi i mafiosi in Lombardia” : È iniziato il 9 ottobre il processo al referente della ‘Ndrangheta di Guardavalle in Svizzera. Sul banco degli imputati, davanti al tribunale penale federale di Bellinzona, è seduto Cosimo Leotta, un calabrese di 61 anni: è accusato di essere stato affiliato ai locali di Giussano e Seregno, in Lombardia, tra il 2005 e il 2011 . All’imputato il procuratore federale Sergio Mastroianni contesta anche i reati di ricettazione, denuncia mendace ...

Imprenditrice non riesce a incassare credito e si rivolge alla 'Ndrangheta : debitore pestato - 5 arresti in Lombardia : La mandante Paola Galliani: "Se entro stasera non riesco ad avere una cosa precisa, scateno la belva". E contatta tre persone riconducibili alle cosche Pesce e Bellocco di Rosarno