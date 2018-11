NBA – Thibodeau spiazza tutti | “scelta giusta per tutti Ecco perchè abbiamo scelto i

sportfair

(Di martedì 13 novembre 2018) Tom, coach dei Timberwolves, appoggia la scelta di Minnesota di liberarsi di Jimmy Butler, ceduto ai Sixers nella giornata di sabato La cessione di Jimmy Butler, avvenuta nella giornt di sabato, è divenuta finalmente realtà dopo settimane e settimane di tira e molla. Il giocatore aveva chiesto a gran voce la cessione, i Timberwolves sembravano d’accordo, ma coachavrebbe fatto carte false pur di tenere il suo pupillo fin dai tempi dei Bulls, anche a costo di perderlo a zero in estate.ha però cambito idea dopo essersi conto della deriva dell squadra, arrivat a 5 sconfitte di fila e in ritardo rispetto al gruppo Playoff. Motivo per il quale ha avvallato in prima persona la cessione di Butler appena ricevuta un’offerta in grado di soddisfarne le richieste, come spiegato ad ESPN: “l’ho sempre detto: bisogna mettere al primo posto ...