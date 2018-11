NBA – LeBron James senza filtri | “Lakers? È vero | avevo quasi perso la pazienza Mi sono

NBA – Lakers super sull’asse LeBron-Chandler : il Re schiaccia - il centro stoppa gli Hawks allo scadere [VIDEO] : I Los Angeles Lakers superano di misura gli Hawks: i giallo-viola volano sull’asse LeBron James-Tyson Chandler, autori delle due giocate decisive nei secondi finali I Los Angeles Lakers hanno superato di misura (107-106) gli Atlanta Hawks portando finalmente in positivo il record stagionale che segna adesso 7 vittorie e 6 sconfitte. Il terzo successo consecutivo dei giallo-viola porta due firme: la solita di LeBron James e quella del ...

NBA risultati : LeBron e i Lakers passano a Sacramento - Belinelli e gli Spurs inguaiano Houston : Passi avanti. I Lakers passano a Sacramento con 25 punti di LeBron James e si prendono la quarta vittoria nelle ultime 5 partite. Fanno progressi anche gli Spurs di Marco Belinelli, che piegano ...

NBA - brucia la California - il fumo arriva a Sacramento : il mal di testa da incendio di LeBron James : Gli incendi che stanno flagellando la California negli ultimi giorni , tanto quelli nella cittadina di Paradise, distrutta, che quelli sviluppatisi attorno alle spiagge di Malibu, a Los Angeles, hanno ...

NBA - LeBron e Stephenson amiconi dopo le liti passate : la “schitarrata” di Lance coinvolge anche il Re [VIDEO] : LeBron James e Lance Stephenson uniti per la causa dei Lakers dopo un’intera carriera di scontri e provocazioni LeBron James e Lance Stephenson, non si può dire che si amassero negli anni passati. Diversi gli screzi in campo tra i due cestisti NBA, ma quest’anno il destino ha voluto che si incontrassero ai Los Angeles Lakers. Adesso però il loro rapporto sembra essere idilliaco, come dimostrano alcune immagini che ritraggono ...

NBA - Coach Kerr non ha dubbi : 'Zion Williamson è il nuovo LeBron James' : In cosa consiste? Nel prendere un giovane talento e dire 'eccolo, lui è il nuovo ', al posto dei puntini basta inserire un nome a caso, relativo ad una leggenda dello sport: che sia Cristiano Ronaldo ...

NBA - Doncic : "LeBron che emozione. Ma quanto è dura imparare a perdere" : A proposito, quanto è stato importante il Real Madrid nella sua crescita? 'È il miglior club del mondo fuori dalla Nba. Giocarci per me è stato speciale: mi è piaciuto tantissimo. E ho avuto maestri ...

NBA – LeBron James non si nasconde : “complimenti a Toronto - sono i migliori ad Est. Noi dobbiamo migliorare” : I Raptors superano senza problemi i Lakers grazie ad un devastante primo quarto da 42 punti: LeBron James si complimenta con gli avversari e spiega in quali aspetti i giallo-viola devono migliorare I Los Angeles Lakers fanno fatica ad ingranare. Ieri notte contro i Toronto Raptors, privi di Kawhi Leonard, è arrivata la sesta sconfitta subita in 10 gare di regular season. I giallo-viola hanno pagato caro un inizio shock da 42 punti subiti ...

NBA – LeBron James apprezza l’arrivo di Chandler : “abbiamo firmato un campione esperto e intelligente” : LeBron James ha speso parole d’elogio per l’arrivo di Tyson Chandler in maglia Los Angeles Lakers, elogiando l’intelligenza tattica e l’esperienza dell’ormai ex Suns Tyson Chandler ha raggiunto il buyout con i Phoenix Suns. Il centro ha lasciato la franchigia dell’Arizona, alla quale era legato da un contratto da 13 milioni, per svincolarsi e firmare con i Los Angeles Lakers. l’arrivo di Chandler poterterà muscoli ed esperienza al roster ...

Debutta 'Shut up and dribble' : LeBron James racconta l'impatto sociale della star NBA : "Quello in cui viviamo oggi è un mondo diverso da quello del passato " concorda Steve Kerr " per via di una combinazione di eventi sociali e politici, per l'avvento dei social media, per determinati ...

NBA 2019 : Joel Embiid trascina Phila e LeBron James i Lakers - Oladipo sconfigge i Celtics - ok gli Spurs con 14 di Belinelli : Si sono giocate otto partite in questa notte di NBA. Come al solito, lo spettacolo non è mancato, con alcune delle franchigie più quotate intente a recuperare terreno dopo un inizio non felicissimo. Vediamo nel dettaglio come sono andati gli incontri. Primi a scendere in campo, nella partita programmata a orari europei (e non sarà l’ultima, di sabato), sono i Philadelphia 76ers e i Detroit Pistons. Gli uomini della Motor City vengono ...