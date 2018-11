NBA – Infortunio shock per Caris LeVert | al giocatore dei Nets la gamba si spezza in due!

NBA – Wade fuori almeno una settimana : niente infortunio - ‘Flash’ vicino alla figlia appena nata : Dwyane Wade dovrà saltare le prossime 4 partite che gli Heat giocheranno in settimana: ‘Flash’ vuole stare vicino alla piccola figlia appena nata I Miami Heat dovranno fare a meno del loro uomo simbolo, Dwyane Wade, per almeno una settimana. ‘Flash’ salterà le prossime 4 partite, ma non per infortunio: Wade ha spiegato di voler stare vicino alla figlia appena nata. Una scelta condivisibile, che il numero 3 dei Miami ...

NBA – Brutte notizie per i Rockets : Clint Capela si ferma per infortunio : Brutte notizie in casa Houston Rockets: Clint Capela si ferma per in fortunio, il centro della franchigia texana fuori per un problema al ginocchio Solo Brutte notizie in casa Rockets. Dopo un pessimo inizio di stagione, l’episodio della rissa Chris Paul-Rajon Rondo e le ultime notizie relative al possibile taglio di Carmelo Anthony, la franchigia texana dovrà fare i conti con l’assenza di Clint Capela. Il centro svizzero ha riscontrato un ...

NBA – Infortunio Steph Curry : problema alla gamba sinistra per il playmaker degli Warriors : Steph Curry costretto a lasciare il campo in anticipo durante la sfida tra Golden State e Milwaukee: il playmaker degli Warriors ko per un problema alla gamba sinistra Oltre il danno la beffa, è il caso di dirlo per i Golden State Warriors che nella notte non solo sono tati sconfitti dai Milwaukee Bucks, ma hanno anche perso Steph Curry per Infortunio. Il playmaker dei bi-campioni NBA in carica, autore di un inizio di stagione da urlo ...

NBA - allarme Golden State Warriors : infortunio muscolare per Steph Curry : Brutte notizie per i Golden State Warriors: Stephen Curry è uscito nel corso del terzo quarto della partita persa con i Milwaukee Bucks per quello che è stato definito come una lesione all'adduttore ...

NBA – Infortunio Russell Westbrook : la caviglia si gira e l’urlo fa rabbrividire i tifosi dei Thunder [VIDEO] : tifosi dei Thunder col fiato sospeso: nella partita della notte contro i Pelicans si fa infortuna Russell Westbrook Nonostante il successo sui Pelicans per 122-116, i Thunder hanno ben poco da sorridere. Nel match giocato alla Chesapeake Energy Arena la scorsa notte, si è infortunato Russell Westbrook. Il playmaker di OKC è atterrato sul piede di Anthony Davis procurandosi una brutta distorsione. Westbrook è crollato al suolo urlando dal ...

NBA – Infortunio Kawhi Leonard : ecco come sta la stella dei Raptors : Durante Suns-Raptors, Kawhi Leonard lascia il parquet in anticipo a causa di un Infortunio: ecco le condizioni della stella della franchigia canadese Attimi di apprensione per tutti i fan dei Toronto Raptors che, durante la sfida della notte vinta sui Suns, hanno visto uscire anzitempo Kawhi Leonard dal parquet. L’ex Spurs ha rimediato un Infortunio al piede, procurato probabilmente dopo un rimbalzo. Coach Nurse lo ha dunque ...

NBA – Kevin Love fa luce sul suo infortunio : “sono scoraggiato - vorrei tornare in campo ma” : Kevin Love commenta il suo infortunio e sembra allontanare l’ipotesi di una possibile operazione: il cestista dei Cavs, nonostante un po’ di malumore, confida nel recupero senza intervento chirurgico In casa Cleveland Cavaliers, la prima stagione dell’era post LeBron James è iniziata nel peggiore dei modi. Pria una striscia di 6 sconfitte in altrettante partite (interrotta solo questa notte) che è costata cara a coach ...

NBA – Infortunio Kevin Love - nuovi guai in casa Cleveland Cavaliers : ecco i tempi di recupero : Kevin Love costretto a fermarsi per Infortunio: i Cleveland Cavaliers perdono la loro stella per un problema all’alluce sinistro Come se non bastassero le 6 sconfitte in altrettante gare di regular season e il conseguente esonero di coach Tyronn Lue, in casa Cleveland Cavaliers la situazione non fa altro che peggiorare. Ci sono anche gli infortuni a mettersi di mezzo. Secondo ESPN, Kevin Love, l’uomo franchigia dopo l’addio di LeBron ...

NBA - infortunio Harden : Rockets in ansia per il “Barba” : NBA, infortunio Harden: la guardia degli Houston Rockets costretta a fermarsi complicando ancor di più l’avvio della squadra di D’Antoni NBA, infortunio per James Harden durante la gara della notte dei suoi Rockets, sconfitti per la terza volta in questa stagione. Una mini crisi quella di D’Antoni e soci, partiti 1-3 in questa stagione già ricca di guai. Dopo la squalifica di Paul infatti, arriva l’infortunio del ...

NBA – Infortunio Kris Dunn : brutta tegola per i Bulls - ecco i tempi di recupero : Infortunio pesante in casa Chicago Bulls: Kris Dunn si ferma per un problema al ginocchio, ecco i tempi di recupero Inizio di stagione sfortunato per i Chicago Bulls. I ‘Tori’ erano una delle squadre più ‘a rischio infortuni’ dell’intera lega, con due giocatori di cristallo come LaVine e Parker in quintetto e, puntualmente, i primi stop stagionali non sono tardati ad arrivare. LaVine e Parker sono ancora integri però (per ora!), a farsi ...

NBA – Infortunio Cousins - i Golden State Warriors rilasciano un nuovo comunicato : ecco la situazione : I Golden State Warriors hanno rilasciato un comunicato riguardante le condizioni di DeMarcus Cousins e il suo recupero dall’Infortunio al tendine d’Achille: ecco le novità Nonostante il roster a dir poco eccezionale, con il quale sono diventati campioni NBA per due anni consecutivi, i Golden State Warriors sono riusciti a piazzare uno dei migliori colpi del mercato estivo: aggiungere, da free agent, DeMarcus Cousins alla ...

NBA – Infortunio Kevin Knox – Tremano i New York Knicks : ecco i tempi di recupero : Infortunio Kevin Knox, il giovane rookie dei New York Knicks si fa male alla caviglia sinistra: previste diverse settimane di stop Periodo non di certo fortunato per i New York Knicks, particolarmente sotto il profilo degli infortuni. Perso Porzingis per tutto l’anno, la franchigia della Grande Mela dovrà fare a meno anche di un altro giovane talento. Nel corso della partita contro i Boston Celtics infatti, Kevin Knox si è procurato un ...

NBA – Russell Westbrook vicino al rientro dopo l’infortunio : ecco quando potrebbe tornare in campo : Russell Westbrook vicino al rientro dopo l’infortunio: il cestista dei Thunder potrebbe tornare per la sfida contro i Kings di domenica notte Inizio di stagione complicato per gli Oklahoma City Thunder che si sono torvate ad affrontare Warriors e Clippers nelle prime due uscite di regular season rimediando, entrambe le volte, due sconfitte. OKC ha dovuto fare a meno di Russell Westbrook nelle prime giornate, fuori per infortunio. Il ...

NBA - che accoglienza per Hayward dopo l’infortunio shock : ovazione in quel di Boston [VIDEO] : Gordon Hayward si è di fatto dovuto “ri-presentare” ai tifosi dei Boston Celtics dopo aver saltato l’intera stagione scorsa Gordon Hayward è stato ‘eletto’ il giocatore più sfortunato della passata stagione, saltata interamente a seguito di un infortunio pauroso avvenuto durante la prima gara in quel di Boston con la maglia dei Celtics. Il cestista ex Utah non ha però mollato, lottando per tutta la passata ...