NBA | Gallinari | ' Bella vittoria con Golden State Il gomito sta bene ma dobbiamo

NBA : Gallinari e i Clippers più forti di Golden State : Una serata di Nba che Gallinari e i Clippers non dimenticheranno molto facilmente, dato che hanno superato i Warriors 116-121 nonostante la tripla doppia di Durant . Male Belinelli con San Antonio , ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 novembre) : i Clippers di Gallinari sorprendono i Bucks - gli Spurs di Belinelli battono i Rockets : notte di 10 partite in NBA, notte di belle prestazioni, di attese e di due tempi supplementari giocati in campi diversi. Andiamo a vedere cos’è successo in una giornata che ha molto da raccontare, per numerosi versi. Due incontri si sono giocati nella prima serata europea, equivalente al pomeriggio americano: i Toronto Raptors dispongono senza troppi problemi dei New York Knicks per 128-112, indovinando una grande parte centrale di gara e ...

NBA - L.A. Clippers-Milwaukee Bucks : Gallinari in prima serata LIVE : Sfida di estremo interesse allo Staples Center di Los Angeles: i Clippers di Danilo Gallinari ospitano i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, seconda forza della Eastern Conference con un record ...

NBA - Gallinari sta giocando la miglior stagione mai disputata da un italiano? : Un dato sintetizza da solo la grandezza del primo mese , scarso, di stagione di Danilo Gallinari: il n°8 dei Clippers è l'unico giocatore in tutta la NBA a viaggiare ad almeno 20 punti di media stando ...

Basket - NBA : Milwaukee travolge Golden State - Curry ko. Gallinari si arrende a Portland : WASHINGTON - Serata da dimenticare per i campioni in carica. Alla Oracle Arena di Oakland, va tutto storto ai Golden State Warriors che cedono di schianto a Milwaukee, 134-111, e, soprattutto, ...

NBA - Antetokounmpo schianta Golden State. 20 punti di Gallinari ma non bastano : TORINO - Si sono giocate solo 4 partite nella notte Nba. Danilo Gallinari e i suoi Los Angeles Clippers non riescono a fermare la corsa di Portland che, spinta dai 25 punti di Lillard e dai 23 di ...

NBA risultati : Irving fenomeno - Gallinari si arrende a Portland : Kyrie Irving spegne l'allarme di casa Celtics. Dopo un 1° tempo terribile Boston viene salvata dai 39 punti della sua superstar per recuperare dal -22 e strappare un successo all'overtime sui Suns di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Milwaukee supera Golden State - i Clippers di Gallinari cadono a Portland : Quattro partite e qualche sorpresa nella notte NBA. I Golden State Warrios cadono in casa contro i Milwaukee Bucks. Sconfitta a Portland per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari nonostante l’ennesima ottima prestazione dell’azzurro. Ampia vittoria per Oklahoma City contro Houston, mentre Boston supera Phoenix al supplementare. Nel match più atteso i Golden State Warriors cadono in casa contro i Milwaukee Bucks per 111-134. La ...

NBA - 5 triple e 20 punti di Gallinari non bastano : i Clippers cadono a Portland : Portland Trail Blazers-L.A. Clippers 116-105 Sono i padroni di casa a dare il primo pugno alla partita con un parziale di 16-8 porta Portland sopra di 9 al primo mini-break, con la difesa dei Clippers ...

NBA - Clippers a segno con Minnesota : 22 punti per Gallinari : NEW YORK, Stati Uniti, - Un Danilo Gallinari in grande spolvero trascina i Los Angeles Clippers alla vittoria nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sfruttando il parquet amico dello ...

NBA - Danilo Gallinari dopo la vittoria con Minnesota : 'Schiaccio di più perché temono il mio tiro' : Sesta vittoria stagionale e sesto ventello di questo ottimo inizio di regular season per Danilo Gallinari, miglior realizzatore degli L.A. Clippers insieme a Tobias Harris nel successo contro i ...

Basket - NBA : Gallinari caccia i Wolves. Murray 48 - Boston si arrende : Clippers-Minnesota 120-109 I Clippers, 6-4, regolano fra le mura amiche i Timberwolves, 4-7, al termine di una partita divertente e intensa. Protagonista è Danilo Gallinari che firma i canestri ...

Risultati NBA – Murray e LaVine show nella notte : Danilo Gallinari da applausi - sorridono gli Warriors : Tutte le emozioni delle partite di NBA andate in scena nella notte italian: Gallinari da applausi, LaVine e Murray incontenibili Una intensa notte di sfide: la palla a spicchi americana ha regalato ancora una volta forti emozioni con partite all’ultimo canestro e match appassionanti. nella notte italiana tantissime le sfide che sono andate in scena: si parte da quella tra Detroit Pistons e Miami Heat, terminata all’overtime con ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - Golden State prosegue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...