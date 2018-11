Nazionale | Tonali | ' Pirlo? Mi ispiro a Gattuso'

Nazionale - Tonali e il suo modello a sorpresa : “Mai rivisto in Pirlo - mi ispiro a…” : Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, primo millennial a vestire la maglia della Nazionale maggiore, ha parlato direttamente dal ritiro di Coverciano: “I primi giorni sono stati molto positivi per me, tutti mi hanno messo a mio agio. È il sogno di tutti i ragazzi essere convocato dall’Italia, tanta gente che c’è qui la vedevo in tv fino a ieri. Ora posso prendere esempio da loro. È un orgoglio essere il primo 2000 in ...

Nazionale - i debuttanti Grifo - Tonali e Sensi : "Che emozione - daremo tutto" : Prima volta con la Nazionale maggiore per Vincenzo Grifo, Sandro Tonali e Stefano Sensi. Il c.t. Roberto Mancini ha dato ai ragazzi di Hoffenheim, Brescia e Sassuolo l'opportunità di respirare l'aria ...

Nazionale : Sensi - Tonali e Grifo : la carica degli esordienti : FIRENZE - La carica dei nuovi della Nazionale si rinnova a ogni convocazione di Mancini. Stavolta sono tre, Tonali, Sensi e Grifo. E ognuno di loro spera che sia soltanto la prima di una lunga serie. ...

Tonali - dalla Nazionale al mercato : 'Sarri lo vuole al Chelsea' : LONDRA - Roberto Mancini ieri lo ha convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore, ma su Sandro Tonali , classe 2000, da diverso tempo ci sono gli occhi dei grandi club. Secondo la versione ...

Nazionale - Tonali è il primo millennial ad essere convocato tra i grandi : Il ct della Nazionale Roberto Mancini sta proseguendo sulla stessa linea delle prima convocazioni, una linea decisamente verde: dopo Nicolò Zaniolo, adesso è il turno di Sandro Tonali, primo calciatore nato dopo il 2000 a vestire la maglia azzurra dei “grandi”. Il centrocampista del Brescia appena diciottenne gioca da regista e, oltre a conquistare il posto da titolare, è già uno dei più forti del campionato cadetto. La Serie A ...

Nazionale - novità Sensi - Tonali e Grifo. Fuori Balotelli e Belotti : Sono 12 i precedenti tra Italia e Stati Uniti, 3 dei quali nella Fase Finale della Coppa del Mondo con una coincidenza favorevole: nel 1934 e nel 2006 l'Italia ha vinto il Mondiale dopo aver ...

Nazionale italiana - Tonali verso la convocazione di Mancini. Balotelli out : L'ufficialità arriverà solo nel primo pomeriggio di venerdì, quando il Ct Roberto Mancini diramerà le convocazioni per la Nazionale italiana in vista del doppio impegno tra Nations League , sabato 17 ...