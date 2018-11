Nazionale | Tonali e il suo modello a sorpresa | “Mai rivisto in Pirlo | mi ispiro a…”

calcioweb.eu

(Di martedì 13 novembre 2018) Il centrocampista del Brescia Sandro, primo millennial a vestire la maglia dellamaggiore, ha parlato direttamente dal ritiro di Coverciano: “I primi giorni sono stati molto positivi per me, tutti mi hanno messo a mio agio. È il sogno di tutti i ragazzi essere convocato dall’Italia, tanta gente che c’è qui la vedevo in tv fino a ieri. Ora posso prendere esempio da loro. È un orgoglio essere il primo 2000 in“. Il giovane talento è stato elogiato anche da Marco Verratti, del quale potrebbe seguire le orme, almeno per quanto riguarda il mercato. Su di lui, infatti, ci sono gli occhi di Manchester City e Psg, oltre a quelli delle big del nostro campionato: “Cerco di non ascoltare, è la cosa migliore: non mi faccio mettere in testa in queste cose. Restare a Brescia è stata la scelta più giusta, a 17 anni era difficile giocare in ...