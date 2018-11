Nazionale | Bernardeschi lascia il ritiro

Nazionale - Bernardeschi : “Italia bella ma non vince” : “Ieri sera ho visto una grande Italia, ma dispiace non aver vinto: lo avremmo meritato”: lo dice Federico Bernardeschi , autore del gol nell’1-1 con l’Ucraina. “Abbiamo giocato a calcio, ci siamo divertiti – ha detto l’attaccante azzurro a RaiSport – Ho visto un’Italia cresciuta, ma ci manca ancora la concretezza. Dobbiamo continuare cosi’, le idee di Mancini sono giuste”. ...

Champions League - due fenomeni incantano l’Europa : Pellegrini e Bernardeschi presente e futuro della Nazionale : Si è giocato un turno molto importante valido per la Champions League , si è giocata la seconda giornata della fase a gironi. Netto successo della Juventus contro lo Young Boys, il grande protagonista della squadra di Allegri non è stato Dybala (autore di una tripletta) ma Federico Bernardeschi . L’ex Fiorentina ha disputato una partita impressionante, qualità fuori dal comune, corsa, dribbling, inserimenti, in due occasioni è mancato ...

Bernardeschi : “con la Nazionale ci vuole pazienza e fiducia” : “Con la nazionale ci vuole pazienza e fiducia. Bisogna prepararsi a vincere prima di voler vincere: questa è una cosa fondamentale. Se si vuole tutto subito, alla fine si stronca tutto. Se subito ci si aspetta un’Italia che vince 4-0 le prime cinque amichevoli, c’è qualcosa che non va. Quando si tocca il fondo bisogna prendersi per mano, tutti insieme, e risalire. Bisogna andare tutti nella stessa direzione: la stampa, i ...

Nazionale - le due richieste di Bernardeschi : “pazienza e fiducia” : Federico Bernardeschi è intervenuto in merito alle critiche rivolte alla Nazionale azzurra dopo la sconfitta in Portogallo per 1-0 “Con la Nazionale ci vuole pazienza e fiducia. Bisogna prepararsi a vincere prima di voler vincere: questa è una cosa fondamentale. Se si vuole tutto subito, alla fine si stronca tutto. Se subito ci si aspetta un’Italia che vince 4-0 le prime cinque amichevoli, c’è qualcosa che non va. Quando ...