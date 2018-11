Napoli | visita ok per Meret | tra due settimane tornerà a disposizione

Napoli - arriva l’esito della visita di Chiriches : che botta per il club azzurro : Il Napoli perde per quasi tutta la stagione Vlad Chiriches, rottura del crociato per il difensore romeno Il Napoli dovrà fare a meno di Vlad Chiriches per almeno sei mesi, rottura del crociato anteriore sinistro confermata per il difensore romeno, visitato oggi a Villa Stuart dal prof. Mariani. Infortunatosi nel match tra Romania e Montenegro, il giocatore è uscito dopo mezz’ora temendo già un brutto infortunio. Il controllo di oggi ...