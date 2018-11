Napoli | si pensa al mercato | due i ruoli prioritari per gennaio

Napoli - il figlio di Ancelotti : "I cambi decisivi? Pensati insieme a papà Carlo" : In zona mista a Genova, dopo la vittoria in rimonta sul Genoa, a parlare è sì un Ancelotti, ma non Carlo. Ecco il figlio Davide, vice di papà al Napoli. "Facciamo turnover anche nelle interviste, ...

Inter-Barcellona e Napoli-Psg : 5 errori da non fare pensando di essere tornati grandi : Inter-Barcellona a San Siro e Napoli-Psg al San Paolo. Ore 21. Due stadi pieni, incassi record, 5,8 milioni quello dell'Inter che sbriciola ogni primato italiano, e grandi ascolti in televisione. ...

Ligue1 : PSG con il Lilla per il record pensando al Napoli : In attesa di giocarsi la qualificazione Champions in casa del Napoli, il Psg cerca il record di 12 successi iniziali. Dopo avere strapazzato Lione e Marsiglia, prova a fermare i parigini la sorpresa ...

Napoli - È GAY E VIENE CACCIATO DI CASA/ Presidente Arcigay : "E pensare che è anche un uomo invalido al 100%" : NAPOLI, CACCIATO di CASA perché gay. 40enne finisce in un sottoscala morso dai topi. Una vicenda che giunge precisamente da Monte di Procida: ecco cosa è accaduto(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:48:00 GMT)

I giochetti della politica : ma alla città di Napoli chi pensa? : Pur accontentandosi di sopravvivere con una maggioranza appesa a un filo, continua ad alzare il tiro nei confronti dell'universo mondo, e a sparare a palle incatenate contro le altre istituzioni. De ...

Napoli - Ancelotti pensa ai tre centrali contro il Psg : La redazione di Sky Sport ha aggiornato sulle ultime di formazione in casa Napoli in vista del match con il Psg : 'Si va verso la conferma coi tre centrali difensivi schierati nella linea a quattro in fase di possesso ...

Sprint Fondazione Banco Napoli : Paliotto in corsa - Trombetti ci pensa : Lo Sprint finale è iniziato. Manca solo la presentazione ufficiale delle candidature. Ma c'è già una candidata che - almeno per ora - sembra destinata a partire con i favori del pronostico. Per la ...

Napoli-Sassuolo 2-0 : ci pensano Ounas e Insigne : ROMA - Napoli che vince si cambia, per continuare a farlo: è la legge di Ancelotti, è il mondo capovolto rispetto all'era sarrista, è una squadra che ora mostra la bellezza di tutti i petali della sua rosa. Il colore alla sera del San Paolo lo dona la tecnica di Ounas, la firma all'opera ...

Napoli - bomba d'acqua in ospedale del mare : 'Nessuno ha pensato a manutenzione sui terrazzi' : Una bomba d'acqua funesta Napoli nella notte, a est l'ospedale del mare si ritrova in ginocchio. Un'evenienza inaspettata considerando che il nosocomio di Ponticelli è considerato un gioiello ...

Napoli - Ancelotti pensa al turnover. E Allan "sbotta" contro Tite : L'allenatore del Napoli. Carlo Ancelotti. Afp Tira aria di turnover, oltre che un forte vento, a Napoli. Ancelotti non ha fatto mistero con i suoi calciatori che ha in mente di cambiare nuovamente ...

Champions League - il Napoli in salita contro un lanciatissimo Liverpool : Inter ok con il PSV Eindhoven - ci pensa Icardi : L’esordio casalingo in Champions League del Napoli non poteva essere più emozionante. Al San Paolo arriva il lanciatissimo Liverpool, vice campione d’Europa e primo in Premier League (alla pari con il Manchester City). I Reds, inoltre, hanno vinto la prima nella competizione contro il Psg e sono nella griglia dei favoriti per la vittoria finale. Ci vorrà dunque il miglior Napoli per provare a fermare gli inglesi e per non compromettere da ...

Hamsik sempre più in discussione : nel nuovo Napoli non è più indispensabile : La Gazzetta dello Sport parla di Marek Hamsik: 'Da due anni il suo apporto è poco convincente, non rende per quelle che sono realmente le sue qualità e possibilità tecniche. Dopo cinque partite, Carlo Ancelotti è ...

Napoli - Ancelotti pensa ad una mossa a sorpresa in attacco [VIDEO] : Un solo passo falso per il Napoli nella gara di campionato in trasferta contro la Sampdoria, in Champions League è arrivato il pareggio sul campo della Stella Rossa, gli uomini di Carlo Ancelotti si giocheranno la qualificazione nelle prossime partite. Qualche difficoltà in attacco, Milik sembra aver smarrito la via del gol, Mertens non è un titolare, bene Callejon così come Insigne ma stanno emergendo problemi sul fronte realizzativo. ...

Shock Napoli - i tifosi pensano di far squalificare il San Paolo in Champions League [DETTAGLI] : Si avvicina l’inizio della 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia spettacolare e ricco di emozioni. Inizio altalenante per il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo la doppia vittoria iniziale è arrivata la brutta sconfitta sul campo della Sampdoria. I tifosi azzurri sono delusi e non soltanto per i risultati e per il mercato portato avanti dalla dirigenza, nel mirino è finito il presidente De Laurentiis dopo la ...